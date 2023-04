Honda Civic Type R pobiła rekord toru Nurburgring! Zobacz!

Patrząc na rekordowy czas w jakim Honda Civic Type R podbiła rekord to wydawać może się to trochę dziwne. W zasadzie, praktycznie się on nie zmienił. Jak więc auto mogło pobić wspomniany rekord? Postaram się wyjaśnić.

Honda Civic Type R pobiła rekord toru Nurburgring!

W zasadzie to od roku 2019 na Nurburgring obowiązują trochę zmienione zasady. Tor został wydłużony z pierwotnej długości 20,6 kilometra do długości 20.832 kilometra, a poprzednia generacja Type R biła rekord jeszcze na starych zasadach. Generacja FK8 zrobiła czas okrążenia w 7 minut 44.8 sekundy, czyli w praktycznie identycznym czasie. Przypomnę, że obecny rekord na torze Nurburgring należy już do Hondy Civic Type R FL5. Wynosi on 7 minut 44.881 sekundy.

Honda Civic Type R pobiła rekord ubrana w opony Michelin Sport Cup 2 Connect, które można również zamówić bezpośrednio u dilera zamawiając swój samochód. Standardowo auto jednak wyjeżdża na oponie Michelin Pilot Sport 4 S.

W ramach przypomnienia, Type R FL5 ma pod maską tą samą jednostkę co jego poprzednik, jednakże lekko poprawioną. Silnik K20C1 generuje 329 KM i 420 Nm momentu obrotowego, a do napędu wciąż służy 6-biegowa skrzynia manualna.

Nie tylko w Niemczech Honda Civic Type R pobija rekordy

Nowego Civic Type R zabrano na tor Suzuka, gdzie również udało mu się pobić czas swojego poprzednika. W Japonii auto zrobiło okrążenie w czasie 23.120 w porównaniu do generacji FK8 i czasu 23.993.

Żeby niektórym przybliżyć, co oznacza czas 7 minut 44 sekundy w przypadku Civica Type R, to dla porównania w czasie 7 minut 44.42 sekundy okrążenie pokonuje Mercedes SLS AMG lub Audi R8 V10. Natomiast odwieczny rywal Civica, czyli Megane RS Trophy-R stworzony właściwie z myślą o jeździe po torze, tą samą pętlę pokonał w czasie 7 minut 45,389 sekundy.

Czemu te rekordy są czasem tak zawiłe? I po co na Nordschleife zmienili długość toru? Fajnie opisuje to portal Nring.pl.