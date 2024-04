Uwaga! Od jutra do 5 maja 40 gr taniej na stacjach Orlen!

Tak, wiem, miało być 5,19 zł za litr. Nadal czekamy. Tak czy inaczej, od 26 kwietnia do 5 maja zatankujecie o 40 gr taniej na stacjach Orlen. Jak skorzystać z promocji i jakie są wymogi?

Od jutra, 26 kwietnia do 5 maja 40 gr taniej na stacjach Orlen! Promocja dotyczy każdego rodzaju paliwa!

Sprawa wygląda tak. Jeśli macie Kartę Dużej Rodziny, będziecie mogli w dniach 26 kwietnia – 5 maja zatankować o 40 gr taniej na stacjach Orlen. Jeśli takowej nie posiadacie, nic straconego – zatankujecie o 30 gr taniej. Wiem, wygląda to fajnie, ale przyjrzyjmy się bliżej. Niestety, jest to promocja mocno ograniczona. Limit promocyjnego tankowania to 50 litrów. Taniej zatankować możecie dwa razy, a więc macie możliwość zyskania 100 litrów w obniżonej cenie. Oznacza to, że zaoszczędzicie 30 lub 40 zł – zakładając, że posiadacie Kartę Dużej Rodziny.

40 gr taniej na stacjach Orlen. Jak skorzystać z promocji?

Przede wszystkim musicie posiadać aplikację ORLEN VITAY dostępną w Google Play oraz AppStore. Następnie rejestrujecie się – musicie uzyskać kartę lojalnościową, ale to szybka akcja. Kolejnym krokiem jest tankowanie – musicie zatankować maksymalnie 50 litrów. To znaczy, możecie więcej, ale rabat obejmuje tylko tą wartość. Kolejny krok to zeskanowanie u kasjera aplikacji lub zarejestrowanej karty VITAY, a cena paliwa zostanie obniżona. Proste? Proste.

Orlen chwali się, że podróżujący w okresie majówki będą mogli zaoszczędzić nie tylko na tankowaniu. Polskie przedsiębiorstwo informuje, że w tym czasie czeka na klientów bogata oferta gastronomiczna Stop Café. Warto również wspomnieć o możliwości sprawnej zapłaty za paliwo. Wszystko za sprawą płatności u Mobilnego Kasjera. Taka usługa jest dostępna na 375 stacjach w całym kraju.

Ładowanie samochodów elektrycznych również będzie tańsze

Jeśli posiadasz samochód elektryczny, np. taką fajną Skodę Enyaq Coupé RS, zapewne nie chcesz być wykluczony i też chciałbyś uzyskać jakiś rabat na ładowanie swojego pojazdu, prawda? Orlen informuje, że pierwszego maja równo o północy startuje promocja na tańsze ładowanie za pomocą aplikacji ORLEN charge. Od tego dnia do 5 maja do godziny 23:59 będziesz mógł naładować swój samochód z 10-procentowym rabatem. Promocja dotyczy wszystkich stacji Orlen oraz punktów ładowania Energi z Grupy Orlen.

Jakie paliwo objęte jest promocją?

Przechodzimy do bardzo ważnego pytania. Już wyjaśniam. Promocja objęte są wszystkie paliwa dostępne na stacjach Orlen. Oznacza to, że niezależnie czy zatankujecie EFECTA czy VERVA, każdy rodzaj paliwa objęty jest promocją wynoszącą 30 lub 40 groszy na litrze. Oczywiście, zakładając, że zatankujecie 50 litrów, ponieważ wartość powyżej nie jest już objęta rabatem.