Huawei Band 9 już w Polsce! Opaska lepsza niż smartwatch?

Jaki jest Huawei Band 9, który zadebiutował w Polsce? Muszę to napisać. Kiedyś te opaski faktycznie były… opaskami. Dziś coraz bardziej przypominają smartwatche – zarówno pod kątem oferowanych możliwości, jak i designu. Sprawdźmy, co jeszcze przygotowała dla nas marka Huawei.

Nowa opaska Huawei Band 9. Co oferuje klientom?

Polacy lubią smartbandy

Lubimy tak zwane wearables. Nic dziwnego, ta “elektronika ubierana” to bardzo praktyczny gadżet. Bez wyciągania smartfonu z kieszeni dowiemy się kto do nas napisał, sprawdzimy pogodę, nadchodzące spotkania i zmierzymy wiele parametrów – puls, ilość kroków, spalonych kalorii i tak dalej i tak dalej. Dlatego też producenci stale rozwijają oferowane urządzenia, aby sprostać wymogom klientów. Co oferuje Huawei Band 9, czyli opaska która właśnie zadebiutowała? Muszę przyznać, że pod kątem funkcjonalności powoli staje się smartwatchem. Dobrze, że wraz z rozwojem technologi, produkt Huawei nadal pozostaje bardzo atrakcyjnym cenowo urządzeniem.

Co zmieniło się względem poprzednika?

Zacznijmy od różnic. Przede wszystkim dodano nowy pasek z fluoroelastomeru. Pojawił się czujnik, który automatycznie zoptymalizuje jasność ekranu. Producent zmienił wizualnie oprogramowanie dotyczące monitorowania snu. Graficznie zmienił się również kalendarz. Co ciekawe, Huawei ulepszył czujnik, który ma za zadanie rozpoznać naszą postawę podczas pływania. Ulepszono także algorytmy odpowiadające za monitorowanie naszego zdrowia oraz snu. Jeśli chodzi o kwestie wizualne, jeśli wybierzecie białą wersję, możecie zauważyć dwukolorową obudowę, która ma złotą krawędź.

Huawei Band 9 – parametry techniczne

Opaska waży tylko 14 g, jednak warto zaznaczyć, że mówimy o wadze bez paska. Ma 8,99 mm grubości, a więc jest całkiem smukła. W przypadku Band 9 mamy do dyspozycji ekran FullBiew AMOLED, który cechuje się przekątną wynoszącą 1,47 cala. Rozdzielczość wyświetlacza to 368 x 194 pikseli. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że ekran ten jest ochroniony zaokrąglonym szkłem 2,5D. Pozostając przy temacie wizualnym, oczywiście sprzęt jest było i wodoszczelny – do 5 ATM. Plusem jest użycie ulepszonej powłoki z włókna polimerowego, która wpływa na wytrzymałość tego modelu.

Dużym autem, o którym należy wspomnieć jest czas pracy na baterii, który może wynosić nawet dwa tygodnie. Jeśli będziecie jednak intensywnie korzystać z urządzenia i aktywnie monitorować sen, czas ten spada do dziewięciu dni, co według mnie nadal jest rewelacyjnym wynikiem. Szybkie przedłużenie czasu? Kładziesz smartband na ładowarce na pięć minut i masz dodatkowe dwa dni. Naładowanie do pełna trwa 45 minut.

Monitorowanie zdrowia, snu i aktywności sportowej

Huawei Band 9 oferuje ponad sto trybów sportowych, które sprawiają, ze możemy monitorować naszą aktywność fizyczną w pomieszczeniu oraz na zewnątrz. Huawei opracował specjalny algorytm TruSport, który ma analizować dane i wskaźniki treningowe. Biegacze ucieszą się oceną ich zdolności biegowych czy pułapu tlenowego. Mało tego, oprogramowanie określi strefy tętna, a także wyznaczy czas regeneracji po treningu. Oprócz tego Band 9 ma ulepszoną technologię analizy snu, która monitoruje to, jak “zachowujemy się” podczas odpoczynku. Co ciekawe, statystyki obejmują również nasze drzemki. Możemy także przeanalizować spadek tlenu we krwi czy zmiany tętna w nocy.

Te wszystkie parametry sprawiają, że opaska pomoże nam w zidentyfikowaniu ryzyka występowania bezdechu sennego. Mało tego, Band 9 potrafi rozpoznać problemy takie jak bezsenność, wybudzanie się, niewystarczający czas snu, a także słaba jakość snu i nieregularność w zasypianiu. Wszystkie te analizy mają nam pomóc w uzyskaniu jak najlepszej jakości snu. Kobiety ucieszą się z funkcji monitoringu cyklu menstruacyjnego. Kalendarz jest bardziej czytelny. Plusem jest łatwiejszy dostęp do najważniejszych informacji o organizmie.

Dostępne kolory i cena Huawei Band 9

Przechodzimy do tematów wizualnych. Band 9 jest dostępny w pięciu różnych wersjach kolorystycznych. Mamy do wyboru takie kolory jak czary, różowy, biały, żółty oraz niebieski. Jak to wygląda szczegółowo?

ponadczasowy czarny (korpus i pasek),

róż (korpus i pasek),

biały (biały korpus ze złotą krawędzią i biały pasek),

żółty (srebrny korpus i żółty pasek),

niebieski (grafitowy korpus, niebiesko-żółty pasek)

Co ciekawe, pasek, który został dołączony do niebieskiego modelu został stworzony z antybakteryjnego nylonu. Pozostałe opcje są fluoroelastomerowe. I na koniec to, na co czeka wiele osób, a więc ceny. Muszę przyznać, że wygląda to całkiem rozsądnie. Przede wszystkim, rekomendowana cena detaliczna wynosi 249 zł. Taka cena Huawei Band 9 jest widoczna między innymi w sieci sklepów Media Expert. Oczywiście, można go kupić między innymi również w RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik, u operatorów sieci Play i Plus, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro. Warto dodać, że wersja niebieska będzie dostępna tylko na Huawei.pl.

Autorem zdjęć jest Marcin z TechMarKa.