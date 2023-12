Okres letni w Polsce, i ogólnie w obszarze Europy Środkowej, często zaskakuje nas nagłą zmianą pogody. Dlatego też potrzebne są opony, które poradzą sobie w każdych warunkach i na każdej nawierzchni. Opony Nokian Tyres Powerproof 1 i Wetproof 1 zostały stworzone specjalnie do właśnie takiego klimatu!

Opony Nokian przystosowane do polskich dróg

Każdy, kto posiada własny samochód, chce czuć się w nim bezpiecznie, a opony to jeden z tych elementów auta, na których nie warto oszczędzać. Wysokiej jakości ogumienie przekłada się na przyczepność i komfort jazdy, dlatego też wybór odpowiednich opon jest bardzo ważny. Opony Nokian znane są ze swojej jakości, a teraz do oferty producenta dołączyły modele przystosowane do klimatu panującego w Polsce – Nokian Tyres Powerproof 1 i Nokian Tyres Wetproof 1.

„Dzięki naszej wiedzy na temat wymagających warunków drogowych i ciągłemu rozwijaniu produktów mogliśmy zwiększyć poziom bezpieczeństwa w udoskonalonej ofercie opon letnich. (…) Dotychczas opony przeznaczone na sezon letni dominowały w branży opon w Europie Centralnej. Chociaż segment opon wielosezonowych przejął pewną część rynku, segment opon letnich utrzymał swoją przewagę. Najbardziej widoczna zmiana w tym segmencie to wzrost zapotrzebowania na opony do większych rozmiarów felg. Nowa oferta opon letnich Nokian Tyres stanowi odpowiedź na tę zmianę, jako że swym zakresem obejmuje ponad 90% rozmiarów na rynku“ Tommi Alhola – wiceprezes ds. opon do samochodów pasażerskich, Nokian Tyres, Europa Środkowa

Te opony Nokian zostały specjalnie przygotowane na polskie drogi

Bezpieczeństwo podczas podróży jest najważniejsze i nieważne czy poruszamy się samochodem rodzinnym, modelem sportowym czy podwyższony crossoverem. Dlatego tez nowe Opony Nokian z serii Nokian Tyres Powerproof 1 i Nokian Tyres Wetproof 1 przystosowane są do każdego auta. W ofercie udoskonalonych opon letnich znajdziemy modele o średnicy od 15 do 20 cali, dzięki czemu nawet właściciele SUV-ów i CUV-ów znajdą opony dla siebie. Modele dostępne są z indeksem prędkości T (190 km/h), H (210 km/h), V (240 km/h), W (270 km/h) i Y (300 km/h).

Bezpieczeństwo podczas sportowej jazdy

Opony Nokian Tyres Powerproof 1 to opony klasy UHP, które zostały stworzone z myślą o autach o podwyższonych osiągach. Gwarantują one maksymalną stabilność prowadzenia, świetnie radzą sobie także z aquaplaningiem, dlatego też na drodze nie jest w stanie nas nic zaskoczyć. Kontakt opony z nawierzchnią jest zawsze stabilny i pewny, niezależnie od warunków pogodowych. Co więcej, opona posiada dwie strefy bezpieczeństwa, które mają dwie różne cechy – strefa mocy umieszczona na zewnętrznym barku gwarantuje precyzję sterowania, natomiast strefa bezpieczeństwa w wewnątrz, zwiększa pewność na mokrych nawierzchniach.

Opony Powerproof 1 wykorzystują nową mieszankę Power Sense, która nie tylko gwarantuje wysoką przyczepność na mokrej nawierzchni, ale także zmniejsza opory toczenia, przedłuża żywotność i zwiększa przebieg. Do tego wszystkiego zastosowany bieżnik zaprojektowano z myślą o wymagających warunkach i wysokich prędkościach. Te opony letnie cechują się więc przyczepnością na suchej i mokrej nawierzchni, precyzją prowadzenia, krótszą drogą hamowania i stabilną jazdą.

Te opony Nokian zostały specjalnie przygotowane na polskie drogi. Opony Nokian Tyre Powerproof 1

Wysoki komfort niezależnie od warunków

Letnie opony Nokian Tyres Wetproof 1 to model, który skierowany jest do osób, które poszukują komfortu podczas jazdy. Model ten cechuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa, ponieważ gwarantuje wysoką przyczepność zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni, wysoką odporność na zjawisko aquaplaningu. Te cechy przekładają się na komfort prowadzenia w złych warunkach drogowych.

W oponach Nokian Tyres Wetproof 1 znajdziemy dwustrefowy bieżnik, a dwie strefy bezpieczeństwa zadbają o odpowiedni komfort jazdy. Strefa stabilności na zewnętrznej części opony pozwala na wykonywanie szybkich i precyzyjnych manewrów, nie tracąc przy tym na stabilności i sterowności, natomiast strefa bezpieczeństwa przekłada się na zwiększenie przyczepności na mokrej jezdni i minimalizuje ryzyko aquaplaningu. Mieszanka Aqua Sense wykorzystana w tym modelu przekłada się na świetną przyczepność na mokrej jezdni, niskie opory toczenia i duży przebieg.

Te opony Nokian zostały specjalnie przygotowane na polskie drogi. Opony Nokian Tyre Wetproof 1

Letnie opony Nokian Tyres Powerproof 1 i Wetproof 1 będą dostępne w letnim sezonie 2024.

Źródło: opr. wł./info. prasowe