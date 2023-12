Masz smartfon OnePlus? Pierwszy telefon tej marki trafił na rynek dziesięć lat temu i od tamtego momentu producent ten tworzy urządzenia, które kochają miliony użytkowników na całym świecie. W ramach podziękowań za zaufanie, firma zdecydowała się wypuścić na rynek specjalną wersję najnowszego flagowca, OnePlus 12.

Smartfon OnePlus 12 z ukłonem dla użytkowników

Smartfon OnePlus 12 to najnowszy flagowiec chińskiego producenta, który został bardzo pozytywnie przyjęty przez użytkowników. Urządzenie to nie tylko prezentuje nienaganny design, ale przede wszystkim komponenty, które zapewniają płynną i stabilną pracę, oraz moc do wykonywania codziennych zadań. Firma zastosowała w nim kluczowe technologie, które sprawiają, że korzystanie z tego smartfona to czysta przyjemność.

Własny smartfon OnePlus? Teraz możesz go stworzyć!

Szybki procesor Snapdragon 8 Gen 3 do miażdżenia zadań, który w najmocniejszej wersji może być wspierany przez aż 24 GB RAM, to nie przelewki. Do tego wszystkiego należy dorzucić 1 TB pamięci na dane, 6,82-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3168 pikseli i odświeżaniu 120 Hz, poczwórny aparat sygnowany marką Hasselblad i akumulator o pojemności 5400 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym do 100 W oraz bezprzewodowym do 50 W. Dostajemy więc niesamowicie mocny telefon, który będzie ukłonem dla użytkowników.

Smartfon OnePlus 12 będzie dostępny w wersji ze specjalnym pudełkiem z podziękowaniami. W ten sposób marka chce podziękować zasłużonym użytkownikom Społeczności, którzy przez ostatnią dekadę odegrali istotną rolę w tworzeniu nowych urządzeń.

Użytkownicy z wielkim wpływem na urządzenia

OnePlus to marka, która zachęca i przede wszystkim słucha swojej społeczności. Na oficjalnym forum marki zarejestrowanych jest ponad 50 milionów użytkowników i każdy z nich może mieć czynny udział w ulepszaniu kolejnych urządzeń producenta. Program “Power of Community” pozwala użytkownikom dzielić się spostrzeżeniami i uwagami z producentem, a zamysłem tego jest tworzenie doskonałych urządzeń.

Takim ruchem marka pokazuje, jak dużą uwagę przywiązuje do głosu społeczności, co wielokrotnie podkreślał Pete Lau, założyciel firmy OnePlus. Producent dąży do doskonalenia swoich urządzeń i chce sprawić, aby spełniały one oczekiwania każdego użytkownika. To przenosi się na świetne wyniki sprzedażowe, ponieważ jak się okazuje, sprzedaż smartfonów OnePlus wzrosła aż o 59 proc. względem tego samego okresu w 2022 roku!

W przyszłości marka chce zaoferować i rozwijać nowoczesne technologie, które zagwarantują szybką i płynną pracę, lepsze osiągi i rozwiązania w kwestii aparatów i optymalizację oprogramowania pod kątem sztucznej inteligencji. Co więcej, marka dąży do ekologicznej i niskoemisyjnej produkcji, ograniczając jednocześnie produkcję elektrośmieci i zapewniając trwałość produkowane sprzętu.

Źródło: opr. wł./info. prasowe