Wiedźmin i Cyberpunk 2077 nie dla Rosjan i Białorusinów!

CD Projekt RED włącza się do walki z rosyjską agresją na Ukrainę. Polskie studio odpowiedzialne za stworzenie kultowych gier z serii Wiedźmin oraz Cyberpunk 2077 ogłosiło, że ich tytuły nie będą dostępne zarówno dla Rosjan, jak i Białorusinów, którzy również napadają na Ukrainę.

Seria Wiedźmin i Cyberpunk 2077 niedostępne w Rosji i na Białorusi

Polskie studio CD Projekt RED również nakłada sankcje na rosyjskie państwo. Krakowskie studio zdecydowało się na wycofanie swoich największych gier z rosyjskiego i białoruskiego rynku. Mówimy, tutaj o wszystkich grach z uniwersum Wiedźmina oraz Cyberpunka 2077.

To jednak nie wszystko, ponieważ CD Projekt RED potwierdziło, że na terenie Rosji i Białorusi nie będzie można kupić gier cyfrowych, które oferowane są przez serwis GOG, należącego do polskiego studia. Dystrybucja została wstrzymana do odwołania. Krakowska firma nie jest jedyną, która zdecydowała się na taki ruch. Wcześniej zrobiło to Bloober Team, który w swojej ofercie posiada takie tytuły, jak Blair With, The Medium, czy Layers of Fear zdecydowało się, na zablokowanie sprzedaży swoich gier na wszystkich platformach dostępnych w Rosji i Białorusi.

CD Projekt RED również walczy z agresją Rosji

Decyzja CD Projekt RED na pewno nie spodoba się zarówno graczom z Rosji, jak i Białorusi. Seria Wiedźmin jest w tamtych krajach bardzo popularna, ponieważ oparte są na słowiańskiej kulturze i mitach. Teraz gry te nie będą dostępne.

Krakowskie studio już wcześniej włączyło się do pomocy ukraińskim uchodźcom uciekającym przed rosyjską agresją. CD Projekt RED przekazało milion złotych na pomoc uciekającym ze swojego kraju osobom. Kwota trafiła na rzecz zbiórki Polskiej Akcji Humanitarnej.

Źródło: Twitter CD Projekt RED