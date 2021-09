Garnitur – 3 propozycje dodatków, które odmienią jego charakter

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Trudno wyobrazić sobie męską garderobę bez dobrze skrojonego garnituru. Garnitur na miarę od najlepszych krawców to ubranie, które sprawdzi się na wiele różnych okazji, dopełniając nienagannego i eleganckiego wizerunku. Warto podkreślić, że nawet klasyczny garnitur nie musi być nudny! Jeżeli chcesz mieć elegancki garnitur, szyty na miarę i dopasowany do twojej sylwetki, a jednocześnie szukasz czegoś ze szczyptą ekstrawagancji – sięgnij po szykowne dodatki, które dodadzą charakteru.

Garnitur na miarę – must have w szafie każdego mężczyzny

Jeśli w grę wchodzi szycie na miarę – garnitur na miarę Cafardini nie ma sobie równych. Dlaczego? Ponieważ każdy garnitur może być idealnie dopasowany do sylwetki klienta. Za optymalnym fasonem idzie także wybór tkaniny, która najlepiej uwydatni charakter garnituru. Zdjęcie miary odbywa się pod okiem doświadczonych krawców, specjalizujących się w szyciu garniturów na miarę. Opinie stałych klientów są jednoznaczne – usługa szycia garnituru to wyższy poziom. Tak uszyty garnitur i jego unikalny krój, dobrany do klienta i jego sylwetki, to podstawa męskiej garderoby. Jak podkręcić stylizację? Podpowiemy w kolejnym akapicie.

Krawat

Najbardziej oczywisty dodatek, bez którego nie obejdzie się żadna stylizacja na bazie garnituru. Krawat może ożywić całość i dodać nieco ekstrawaganckiego sznytu. Krawat powinien być dopełnieniem marynarki, a także być nieco ciemniejszy od koszuli, ale w żadnym razie nie musi być stonowany! Jeżeli mamy do czynienia z klasycznym garniturem, to wręcz wskazane jest ożywienie stylizacji na przykład za pomocą wzorzystego krawatu. Szerokość krawatu powinna być podobna do szerokości klap marynarki.

Garnitur to również dodatki. Między innymi szelki

To już nieco mniej oczywisty dodatek, ale jaki szykowny! Dodaje odrobiny nonszalancji i przywodzi na myśl stylizacje eleganckich panów, pobrzękujących szklaneczkami whisky na salonach w dwudziestoleciu międzywojennym. Szelki mogą być białe, czarne albo kolorowe – wszystko zależy od konkretnej stylizacji i jej założeń, od okoliczności, a także od upodobań mężczyzny.

Spinki do mankietów

Niegdyś były nieodłączną częścią męskich ubrań. Dziś koszule są zapinane na wygodne guziki, lecz mimo to szykowne spinki do mankietów wcale nie odeszły w zapomnienie. Jest to synonim elegancji i niebanalny dodatek dla wyjątkowych mężczyzn. Mnogość wzorów, jeśli chodzi o spinki do mankietów, pozwala dobrać idealny dodatek. Takie spinki mogą zastąpić biżuterię, ponieważ pełnią funkcję ozdobną. Świetnym rozwiązaniem jest dobranie koloru spinek do koloru koperty zegarka. Niemniej nie ma tu sztywnych reguł. Spinki mogą mieć niebanalny design i kolor, by przyciągać wzrok.

Szycie garnituru sposobem na oryginalny wygląd

Usługa szycia garniturów znacznie wykracza poza tradycyjną formę kupowania odzieży. Najwyższej jakości tkaniny, dopasowana do sylwetki marynarka i spodnie, profesjonalne zdejmowanie miary, a następnie cały proces szycia – wszystko to sprawia, że finalnie zyskujemy oryginalny i niebanalny produkt, który posłuży na lata. Garnitury nie muszą przecież wciąż wyglądać tak samo. Ponadczasowy klasyczny model stanowi bazę stylizacji, którą można ożywić i urozmaicić za pomocą różnych szykownych dodatków. Poza wspomnianymi wyżej, warto zaopatrzyć szafę także w eleganckie paski do spodni, poszetkę, designerskie muszki. Dopełnieniem będą natomiast wysokiej jakości skórzane buty, a gdy nadejdą chłodniejsze dni – klasyczny płaszcz z wełną (również może być szyty na miarę). Dla amatorów ekstrawagancji ciekawym dodatkiem może być kaszkiet albo kapelusz. Spod nogawek spodni mogą zaś wystawać kolorowe wzorzyste skarpetki. Słowem – garnitur to doskonała baza ku temu, żeby bawić się modą.