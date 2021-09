Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Jeśli czujesz, że Twoja stylizacja jest niepełna, być może brakuje jej odpowiednich dodatków? Czasem jeden detal potrafi sprawić, że ubrania, które wiszą w szafie od dawna, dostaną drugie życie. Chcesz dowiedzieć się, jak stworzyć modne stylizacje? Garść porad znajdziesz w dalszej części artykułu. Oto modne dodatki dla każdego mężczyzny.

Torby i plecaki

W sezonie jesienno-zimowym zainteresuj się nową torbą lub plecakiem. To dodatek, który po pierwsze jest bardzo praktyczny, po drugie – nada charakteru całej stylizacji. Oba te kryteria spełniają modele sportowe z odblaskowymi elementami. Są one idealne dla osób prowadzących sportowy, aktywny tryb życia. Wiele ciekawych modeli znajdziemy w ofercie marki Sinsay – na przykład wielofunkcyjną torbę z krytymi szelkami, dzięki którym stanowi model typu 2w1. Może służyć jako torba na ramię lub pojemny plecak. Przyda się więc zarówno gdy wybieramy się na siłownię lub basen, ale także w podróży. W kolekcji znajdziesz też modele idealne do szkoły czy na uczelnię – wyposażone w wewnętrzną, usztywnianą przegrodę na laptopa.

W tym sezonie będzie się nosić także plecaki w typowo miejskim stylu oraz nerki multipocket. Wybierając miejski plecak, warto zwrócić uwagę na jego funkcjonalność. Przydatne będą boczne kieszenie (na butelkę wody), usztywnienie w partii pleców. Sprawdź też jakość wykończenia – tego typu plecaki nieprędko wyjdą z mody, czemu więc miałyby Ci służyć zaledwie jeden sezon?

Gdy przyjdą naprawdę zimne dni, wraz z puchową kurtką możesz założyć także modną nerkę puffer, która świetnie wpasuje się w zimowe trendy. Jeśli jednak preferujesz elegancki styl, możesz zdecydować się na torbę ze sztucznej skóry – będzie ona pasować zarówno do marynarki jak i klasycznego płaszcza.

Akcesoria na chłodniejsze dni

Wraz z nastaniem chłodniejszych dni zaglądasz do szafy w poszukiwaniu czapki lub szalika? Zajrzyj do sklepu Sinsay – czeka tam na Ciebie bogata oferta męskich akcesoriów zimowych. Do łask wróciły również czapki beanie, ciekawie prezentują się modele sztruksowe. Tego typu czapka dodaje całej stylizacji pewnej nonszalancji. Jeśli nosisz się na sportowo lub w Twoim stylu przeważają elementy o charakterze urban, możesz dopasować klasyczną baseballówkę lub czapkę snapback z designerskim printem.

Sezon jesienno-zimowy to także czas na szaliki i kominy – warto mieć w szafie kilka modeli, różnej grubości. W ofercie Sinsay znajdziesz propozycje, które z łatwością skomponujesz z wybraną czapką. Sezonowa kolorystyka jet bardzo uniwersalna – brązy, czerń, szarości, zieleń – takie dodatki bez trudu zestawisz z jesiennym płaszczem lub zimową puchówką. W ofercie akcesoriów znajdziesz także rękawiczki – bardziej eleganckie modele ze sztucznej skóry oraz te dodatkowo ocieplane, idealne na mroźne dni. Pamiętaj, że styl i funkcjonalność nie wykluczają się!

Modne dodatki dla każdego mężczyzny to również… skarpety

Elementem odzieży, który kiedyś traktowany był po macoszemu, a teraz stanowi jeden z najciekawszych dodatków, są skarpety. Dostrzegalne są dwa trendy – nosi się skarpetki o szalonych wzorach i kolorach, często inne na prawej i lewej nodze. Drugim trendem jest noszenie skarpet typowo sportowych, w codziennych stylizacjach. Widoczne może być na nich logo marki. W sklepach Sinsay znajdziesz teraz skarpety z logo Lotto.

Lotto Sport Italia to znany włoski producent sprzętu sportowego. Na rynku istnieje od 1973 roku – nazwa marki pochodzi od nazwiska jej założycieli – rodziny Caberlotto. Firma sprzedaje swoje produkty w ponad 60 krajach. Z jej logo kojarzone są słynne nazwiska – Cafu, Agnieszka Radwańska. Skarpety Lotto sprawdzą się na korcie lub na boisku, ale także na co dzień, jeśli temu co nosisz chcesz nadać sportowy charakter. W ofercie dostępne są modele klasyczne i krótkie skarpetki.

Pełną ofertę akcesoriów męskich marki Sinsay znajdziesz na stronie: https://www.sinsay.com/pl/pl/. W ofercie marki znajdziesz wiele modnych akcesoriów i ubrań męskich w atrakcyjnych cenach! Umiejętnie dobrane dodatki pozwolą Ci zmienić charakter stylizacji i sprawić, że ten sam sweter czy marynarka będą mogły być noszone na kilka różnych sposobów. Często to właśnie akcesoria pozwalają korzystać z bazowej, klasycznej garderoby, dostosowując ją do panujących trendów.