iMac z M2 był w planach i analitycy zgodnie twierdzili, że komputer all-in-one zadebiutuje jeszcze w tym roku. Najnowsze doniesienia mówią co innego, ponieważ według nich urządzenie nie trafi na rynek, co może szokować fanów właśnie tego produktu. W planach jest zupełnie co innego.

All-in-one od Apple, które oferuje przestarzały procesor

Komputery z serii iMac to urządzenia all-in-one prezentujące bardzo kompaktowy i nowoczesny styl. Obecnie w sprzedaży na oficjalnej stronie Apple znajdziemy modele w dalszym ciągu napędzane chipsetem Apple M1, co może wydawać się szokujące, ponieważ w innych komputerach amerykańskiego producenta z Cupertino znajdziemy nowsze chipsety z serii M2.

iMac z M2 nie powstanie. Apple postanowiło go zignorować. Fot. Apple

Naturalne było więc to, że iMac z M2 prędzej czy później pojawi się na rynku. Oczywiście pojawiały się informacje, że komputer all-in-one od Apple zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku, jednak wydaje się, że tak się nie stanie. Najnowsze przecieki sugerują, że firma całkowicie zignoruje modele iMac z M2.

iMac z M2 nie trafi na rynek

Całe zamieszanie z komputerami iMac z M2 spowodowane jest… procesorem Apple M3. Chipset początkowo miał zadebiutować w 2023 roku, jednak wiele wskazuje na to, że jego premiera przesunie się na przyszły rok. Wtedy też miałby pojawić się odświeżony, 24-calowy komputer all-in-one od Apple, który napędzany byłby właśnie najnowszym procesorem giganta.

Mark Gurman z Bloomberga zdradził, że prace nad 24-calowym iMac’iem trwają już od jakiegoś czasu, a analityk skupiający się na produktach Apple, Ming-Chi Kuo, przyznał, że wspomniany komputer stacjonarny od Apple z procesorem M3 pojawi się w 2024 roku. Jeśli tak rzeczywiście się stanie, to Apple zdecyduje się pominąć całą generację procesorów właśnie dla tej serii komputerów.

