Lotnisko Chopina padło ofiarą oszustów, którzy oferują odsprzedaż zgubionego bagażu na lotnisku w Warszawie! To najnowszy pomysł cyberprzestępców na wyłudzenie danych osobowych i kradzież pieniędzy z konta! CSIRT KNF ostrzega!

Lotnisko Chopina oferuje odsprzedaż zgubionego bagażu? To oszustwo!

Jeśli myślałeś, że przeglądając Facebooka, trafiłeś na niesamowitą okazję, to lepiej to przeczytaj. CSIRT KNF, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego bije na alarm, informując, że posty na temat rzekomej sprzedaży zgubionych bagażu na lotnisku Chopina w Warszawie, to oszustwo!

Lotnisko Chopina i wielkie oszustwo! Nie strać pieniędzy! Fot Pexels/Nappy

W popularnym serwisie społecznościowym zaczęły pojawiać się posty dotyczące sprzedaży zgubionych i nieodebranych przez prawowitych właścicieli bagaży. Można je kupić za naprawdę atrakcyjne pieniądze, jednak to jedno wielkie oszustwo! Nie dość, że bagaż można nabyć za dwa euro, to jeszcze oferowana jest darmowa przesyłka!

Warszawskie lotnisko nie ma z tym nic wspólnego

Cyberprzestępcy wynaleźli więc nowy sposób na oszustwo i zaczęli podszywać się pod lotnisko Chopina w Warszawie. W celu “zakupy bagażu” należy kliknąć w link znajdujący się w poście i podać dane karty płatniczej w celu finalizacji zakupu. W żadnym wypadku tego nie róbcie, ponieważ dacie cyberprzestępcom dostęp do swoich pieniędzy!

Lotnisko Chopina i wielkie oszustwo! Nie strać pieniędzy! Cyberprzestępcy podszywają się pod warszawskie lotnisko i oferują odsprzedaż zgubionego bagażu w niskiej cenie!

Lotnisko Chopina nie ma z tym nic wspólnego i na oficjalnej stronie internetowej warszawskiego lotniska od jakiegoś czasu widnieje ostrzeżenie przed tego typu oszustwem! CSIRT KNF stale przestrzega przed tego typu postami, na które w dalszym ciągu nabiera się spora liczba internautów.

Źródło: opr. wł./CSIRT KNF