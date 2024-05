Pojawił się nowy raport OTOMOTO Insights, z którego możemy dowiedzieć się jakie auta kupują Polacy. Cóż, wybieramy głównie tanie modele, ponieważ najczęstszym wyborem jest pojazd, którego wartość nie przekracza 50 tysięcy złotych.

Jakie auta kupują Polacy? Wydajemy na samochód do 50 tys zł

Otwierasz ten popularny portal ogłoszeniowy i analizujesz to, co sprzedają osoby prywatne i firmy. Mogłoby się wydawać, że celujemy w droższe pojazdy, bo to głównie te widnieją na stronie, a jednak celujemy w te tanie auta. Dlaczego tak jest? Wszystko za sprawą czasu, jaki samochody do 50 tysięcy złotych “spędzają” na łamach OTOMOTO. Znikają bardzo szybko. Co ciekawe, średnia cena samochodu na początku bieżącego roku była o 10 % niższa niż pod koniec ubiegłego roku.

Sprzedaż samochodów się rozkręca

Prognozy ekspertów się sprawdziły. Zarówno podaż, jak i popyt na rynku motoryzacyjnym jest bardzo duży. Wszystko za sprawą najwyższego od lat poziomu rejestracji samochodów w pierwszym kwartale 2024. Można również zauważyć dużą aktywność wśród osób, które poszukują auta. Warto również wspomnieć, że w pierwszym kwartale 2024 wydano aż 84 tysiące dokumentów zezwalających na prowadzenie pojazdów. Według GUS niecałe 10 % świeżo upieczonych kierowców planuje w przeciągu kolejnych dwunastu miesięcy kupić samochodów. Nie sposób nie zauważyć, że w pierwszym kwartale zarejestrowano o 25% samochodów więcej niż rok wcześniej w tym samym czasie.

Jakie auta kupują Polacy? Wydajemy na samochód do 50 tys zł

Jakie auta kupują Polacy? Celujemy w te tańsze pojazdy używane

Jak już wspominałem, chcemy kupować samochody. Potwierdza to ruch na OTOMOTO, który był o 33 % wyższy w styczniu 2024 niż w grudniu 2023. Fakt, końcówka roku nie jest raczej dobra na handel autami, gdyż każdy czeka na zmianę rocznika, aczkolwiek, warto jednak o tym wiedzieć. Ruch sprzedażowy potwierdza również o 12,5 % więcej inicjacji kontaktów. Mowa o porównaniu marca 2024 i tego samego miesiąca w roku ubiegłym.

Obecnie na OTOMOTO możemy znaleźć ćwierć miliona ogłoszeń. To rekordowy poziom aktywnych ofert od czerwca 2020. Największym zainteresowaniem cieszą się auta do 50 tysięcy złotych. Rośnie ilość samochodów, które są dostępne w takim przedziale cenowym – szczególnie jeśli porównamy ostatni kwartał 2023 i pierwszy 2024. Było ich o 2,5 % więcej. Auta do 50 tysięcy złotych – jeśli są utrzymane w dobrej kondycji – bardzo szybko znikają z portalu ogłoszeniowego.

Sprawdź również nasz test używanego Fiata 500 1.2. Jeśli chcesz przeanalizować dokładnie cały raport OTOMOTO Insights I kwartał 2024, wystarczy, że klikniesz w link.