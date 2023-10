Fajnie by było dostać spory zastrzyk gotówki, prawda? Tym bardziej, że w przypadku prezentowanej promocji nie trzeba się wybitnie wysilać. Samsung daje nawet 4000 zł za to, że zostawisz opinię. O co chodzi? Co trzeba zrobić aby dostać te pieniądze? Już wyjaśniam.

Duże przedsiębiorstwa rywalizują ze sobą oferując nie tylko coraz lepsze produkty, ale również kusząc klientów różnymi akcjami marketingowymi. Kto da klientowi więcej, kto przygotuje lepszą ofertę reklamową. Tym razem wpadłem na promocję koreańskiego producenta elektroniki. Opcja wydaje mi się na tyle atrakcyjna, że zdecydowałem, by się nią z Wami podzielić. Może ktoś z Was skorzysta.

Samsung daje nawet 4000 zł za opinię! Masz czas do 19.11!

Polacy to bogacze. Jak kupują telewizor, to z ekranem, jak w kinie!

Dawno temu, najmłodsi zapewne nie pamiętają, ludzie korzystali z 20-calowych kineskopów i cieszyli się oglądając ulubione filmy. Później przyszła era LCD. Ja się chyba starzeję, bo dla mnie telewizor z przekątną na poziomie 50 – 55-cali był w zupełności wystarczający. Polacy są jednak wymagający i dla nich taki “mały” ekran nie jest atrakcyjny. Dziś decydujemy się na 65 cali i więcej.

Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich pięciu lat to my, Polacy, kupowaliśmy telewizory z ekranami o przekątnej 75 cali częściej niż Francuzi, Brytyjczycy, Włosi czy Hiszpanie. Mało tego, jeszcze jakiś czas temu ktoś, kto decydował się na 98 cali musiał czekać na specjalne zamówienie. Dziś takie telewizory są tak popularne, że są prezentowane na wystawach w sklepach. Co to ma do tego, że Samsung daje nawet 4000 zł za opinię? Już tłumaczę. Ma to ze sobą bardzo duży związek.

Samsung daje nawet 4000 zł za opinię. Zobacz, jak prosto zyskać te pieniądze

Łatwo chyba połączyć kropki. Wspominam o telewizorach – i to tych z dużymi matrycami, a jeszcze wcześniej wspominałem o dużej gotówce od Samsunga. Oczywiście, chodzi o to, że jeśli kupisz jeden z telewizorów objętych promocją, będziesz mógł otrzymać od 500 do nawet 4000 zł zwrotu! Brzmi fajnie, prawda? To teraz pytanie – jak zyskać taką gotówkę?

Jeśli kupisz jeden z telewizorów objętych promocją (lista modeli poniżej) i zarejestrujesz się za pośrednictwem strony: www.promocjabigtv.samsung.pl, a następnie wybędziesz mógł liczyć na spory zwrot pieniędzy. Mowa o zakupach w wybranych sieciach sprzedaży, takich jak: EURONET, Media Expert, NEONET, Media Markt, X-kom, AUDIO COLOR, Samsung Brand Stores i samsung.pl. Dodatkowo pamiętaj, że masz czas do 19 listopada 2023 roku!

Lista telewizorów objętych promocją Samsung

Model Kwota zwrotu QE98Q80CATXXH 4000 QE98QN90AATXXH 4000 QE85QN90CATXXH 2000 QE85QN900CTXXH 4000 QE85QN85CATXXH 1500 QE85QN800CTXXH 3000 QE85Q80CATXXH 1000 QE85Q70CATXXH 800 QE75QN92CATXXH 1500 QE75QN900CTXXH 3000 QE75QN85CATXXH 1000 QE75QN800CTXXH 2000 QE75Q80CATXXH 600 QE75Q77CATXXH 500 QE65QN92CATXXH 1000 QE65QN900CTXXH 2000 QE65QN85CATXXH 800 QE65QN800CTXXH 2000 QE65QN91BATXXH 1000 QE75QN91BATXXH 1000 QE85LS03BGUXXH 2500 QE75LS03BGUXXH 1000 QE65LS03BGUXXH 700 Lista telewizorów objętych promocją.

