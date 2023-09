Daniel Laskowski

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony testowanym modelem. Dlaczego? Oferuje dobrą jakość obrazu, równie dobrą jakość dźwięku, a przy okazji ta mobilność jest tak fajna, że chyba porzuciłbym telewizor na rzecz właśnie takiego projektora. Chcesz go zabrać do znajomych? Nie ma problemu. Chcesz wyświetlać obraz "w terenie"? Nie ma sprawy - znajdź kawałek płaskiej powierzchni i już. Do tego ta świetnie działająca funkcja dostosowania ekranu. Nie musiałem robić nic. Po prostu ustawiałem projektor na w miarę płaskiej powierzchni, a oprogramowanie robiło wszystko, by ustawić jak najlepszy kąt obrazu. Rewelacja! Jedyne czego mi brakuje to wewnętrzny akumulator, ale to nie problem. Wystarczy dokupić odpowiedni powerbank.

