Anker Nebula Capsule II – test mobilnego projektora

Jeśli myślimy o projektorze, to w głowie pojawia się nam obraz sporego urządzenia. Technologia poszła do przodu i na rynku regularnie pojawiają się modele, które swoim rozmiarem często są mniejsze niż głośniki Bluetooth. Przedstawicielem tego gatunku jest Anker Nebula Capsule II, który miałem okazję przetestować. Czy jest to model warty uwagi? Sprawdźmy!

Zbliża się lato, a to oznacza, że spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu będzie przyjemne. Wieczory w gronie znajomych, np. podczas grilla czy spotkania będzie można umilić bardzo ciekawym i przede wszystkim poręcznym urządzeniem. Anker Nebula Capsule II to przenośny projektor, który ma wielkość puszki do piwa i sprawdzi się w naprawdę każdych warunkach. Sprawdźmy czy producent zadbał nie tylko o jego mobilność, ale również dobrą jakość dźwięku. Przeanalizujmy również właściwości projekcji obrazu. Czy są na tyle dobre, że można komfortowo oglądać ulubione materiały wideo?

Anker Nebula Capsule II, czyli mobilny projektor z wbudowanym akumulatorem

Zacznijmy od jakości wykonania, która jest po prostu wzorowa. Obudowa, która jest pełna dziurek, została wykonana z metalu, a konkretnie z aluminium. Całość spasowana jest bardzo dobrze i widać, że mamy tutaj do czynienia z produktem z wyżej półki. Jeśli chodzi o design, to może i projektor jest ładny, ale może sprawić sporo problemów natury kosmetycznej. Otwory mają służyć oczywiście jako sposób wentylacji podzespołów. Ich kolejnym zadaniem jest “wyjście” dźwięku, jednak wszelkiego rodzaju okruchy po prostu kochają ukrywać się w tych otworach. Pomyślcie więc co może się stać, jeśli taki projektor przypadkowo “wyląduje” na ziemi czy piachu.

Największą zaletą urządzenia jest jednak jego rozmiar. Anker Nebula Capsule II w materiałach prasowych porównywalny jest do puszki po piwie, co mówi dużo proporcjach tego projektora. Ważne jednak jest to, że projektor swoje waży, dlatego też nie musimy obawiać się o jego stabilność podczas oglądania na świeżym powietrzu. Wiatr po prostu nie jest mu straszny! To jednak też nie oznacza, że jest ciężki – nic z tych rzeczy. Wkładając go np. do plecaka tak naprawdę nie odczujemy tego, że projektor z nami podróżuje.

Na górnej części obudowy, na której umieszczono przyciski nawigacji znajdziemy chropowatą powierzchnię wykonaną ze szczotkowanego aluminium. Tworzywa sztuczne występuje tutaj “gościnnie”, ponieważ całość po prostu w większości wykonana jest z metalu. Na spodzie znajdziemy gumę oraz otwór umożliwiający zamontowanie projektora na statywie. Oprócz przycisków do nawigacji na obudowie znajdziemy dwa inne – odpowiadający za zasilanie oraz jeden służący zmianie trybu, ponieważ projektor może również pełnić rolę głośnika! Znajdziemy tutaj również podczerwień, a nad wszystkimi przyciskami umieszczono otwór wentylacyjny, którym ucieka nadmiar gorącego powietrza.

Projektor ANker Nebula Capsule II Anker Projektor Anker Nebula Capsule II Projektor Nebula Capsule II by Anker

Front to oczywiście miejsce dla oka lampy projekcyjnej, która jest w stanie samodzielnie ustawiać ostrość obrazu w zależności od zmiany położenia i odległości od ściany. Pod nią umieszczono schludne i ładnie wykonane logo NEBULA na czerwonym tle.

Porty oraz sterowanie

Jeśli już jesteśmy przy podczerwieni, to służy ona do obsługi pilota, który oczywiście znajdziemy w zestawie. Warto jednak zaznaczyć, że po pierwszym uruchomieniu i sparowaniu pilota z Anker Nebula Capsule II działa on za pośrednictwem połączenia Bluetooth. Samo urządzenie sterujące nie wyróżnia się niczym szczególnym – wykonano je z tworzywa sztucznego i znajdziemy tutaj wszystkie podstawowe przyciski stosowane w pilotach obsługujących urządzenia typu Smart. Pilot ma ergonomiczny kształt i bardzo dobrze leży w dłoni. Jego obsługa jest banalnie prosta. Za jego pośrednictwem możemy również sterować projektorem przy pomocy poleceń głosowych (Asystent Google), ponieważ producent wyposażył pilota w mikrofon.

Projektor Nebula Capsule II by Anker Projektor Anker Nebula Capsule II Pilot projektora Nebula Capsule II by Anker Ładowarka projektora Nebula Capsule II by Anker

Jeśli chodzi o sterowanie urządzeniem za pomocą górnego panelu umieszczonego na obudowie urządzenia, to jest ono jak najbardziej możliwe, jednak czasami przyciski nie reagują zbyt dobrze. Jest to zupełnie normalne w przypadku tej technologii, dlatego też po prostu używanie pilota jest zdecydowanie wygodniejsze.

W kwestii złączy nie ma na co narzekać. Z racji swoich wymiarów projektor Anker Nebula Capsule II został wyposażony w cztery podstawowe złącza – AUX, HDMI, USB typu A oraz USB typu C (tym ostatnim ładujemy baterię wbudowaną w obudowę projektora).

Użytkowanie – jak korzysta się z Anker Nebula Capsule II?

Projektor Anker Nebula Capsule korzysta z systemu Google Android 9.0, co oznacza, że jest on niezwykle prosty w obsłudze i działa bardzo dobrze. Nie ma jednak co ukrywać, że jest to dość stara wersja, ale warto zaznaczyć, że absolutnie w niczym to nie przeszkadza. Pierwsza konfiguracja urządzenia jest bardzo prosta, tak samo jak i dalsze użytkowanie. Na urządzenie możemy ściągnąć tysiące popularnych aplikacji typu HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime Video czy nawet polskie TVP VOD oraz CDA Premium. To, co trzeba jednak zaznaczyć, to fakt, że Netflixa nie znajdziemy poprzez Sklep Play, a trzeba zrobić to “na około” za pośrednictwem aplikacji producenta.

Jeśli już pobierzemy aplikację Netflix, to mamy tutaj do czynienia z wersją “przeglądarkową”. Jej obsługa za pomocą przycisków nawigujących czy pilota jest praktycznie niemożliwa. Do tego służy aplikacja na smartfon o nazwie Nebula Manager, która pozwala nam na użycie “myszki”. To tak naprawdę jedyny minus jeśli chodzi o korzystanie z Anker Nebula Capsule II.

Podzespoły, które na papierze nie powalają, w rzeczywistości działają bardzo dobrze. Procesor zainstalowany w projektorze Anker Nebula Capsule II radzi sobie bardzo dobrze z obsługą zarówno systemu (nie ukrywajmy, potrzebuje sporo mocy obliczeniowej), jak i aplikacji. Żadna z nich podczas testów nie zawieszała się. Uruchamianie urządzenia swoje trwa, jednak potem wszystko działa szybko i płynnie.

Projektor Nebula Capsule II by Anker

Sam system daje nam sporo ustawień, jeśli chodzi o pracą projektora. Producent dał nam możliwość wybrania barwy kolorów (zimna, normalna, ciepła), położenie i pozycję projektpra czy tryb obrazu uzależniony od tego, czy Capsule II jest podłączony do zasilania czy pracuje z wykorzystaniem akumulatora. Oczywiście, możemy także wybrać możliwość wyłączenia lub włączenia automatycznego wyostrzenia obrazu czy automatyczną i manualną korekcję trapezowa, ale tylko w pionie.

To, za co można również pochwalić projektor Anker Nebula Capsule II to fakt, że producent zastosował tutaj bardzo wydajne, ale nie przeszkadzające w oglądaniu aktywne chłodzenie. Podczas oglądania filmów wcale nie zwracamy na to uwagi. Sprawdzając hałas, w najbardziej ekstremalnych chwilach projektor generował 36 dB.

Mamy wbudowany akumulator, ale właśnie, przez jaki okres czasu możemy oglądać materiały wideo. Producent deklaruje 2,5 godziny ciągłej projekcji materiałów w rozdzielczości HD. W praktyce mówimy o dwóch godzinach, jednak zawsze możecie podłączyć zewnętrzny powerbank aby przedłużyć czas pracy projektora, jeśli będziecie na zewnątrz, prawda?

Anker Nebula Capsule II – test mobilnego projektora. Jak wygląda jakość obrazu?

Na koniec zostawiłem najważniejsze, czyli jakość obrazu. Jak wypada w praktyce? Dobrze to mało powiedziane! Myślałem, że rozdzielczość HD będzie niewystarczająca do przyjemnego oglądania filmów, a jednak, zupełnie nie przeszkadzało mi to, że przecież na co dzień jestem przyzwyczajony do Full HD czy UHD. Oczywiście, jak na projektory bywa, mamy do dyspozycji o wiele większą przekątną, niż w przypadku ekranów telewizorów. I tutaj również nie przeszkadza to, że np. oglądamy jakość HD na przekątnej około 100 cali. Duży plus dla producenta.

Jedyne czego mi brakowało to lepszej jasności. Czasami miałem ochotę pooglądać jakiś film, kiedy nie było zmroku albo np. w pomieszczeniu było włączone światło – nawet nie jakieś “mocne”, a po prostu przyciemniona lampka, a jednak to powodowało problem z komfortowym oglądaniem filmów, w których pojawiało się sporo czerni. Co tu dużo pisać, aby uzyskać bardzo dobrą jakość obrazu, musicie zapewnić sobie mocno zaciemnione pomieszczenie. Z resztą, prezentuję fotki – część jest wykonana w pomieszczeniu, w którym panuje zupełna ciemność, a część, kiedy włączyłem “skromne” oświetlenie.

Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora Anker Nebula Capsule II - test mobilnego projektora

Anker Nebula Capsule II – test mobilnego projektora. Jakość dźwięku

W tej kwestii muszę mocno pochwalić producenta. Projektor może równie dobrze być naszym głośnikiem bluetooth, który “rozkręci” domówkę. Serio! Moc, jaką generuje ten głośnik jest tak duża, że bez problemu nadaje się na małe imprezy. OK, może nie będzie to wysokiej jakości poziom dźwięku, ale czy ktokolwiek się tego spodziewał? Trochę brakuje tonów niskich, jednak wysokie i średnie są dobrze słyszalne.

Ile kosztuje Anker Nebula Capsule II?

Wszystko zależy od tego, gdzie będziemy chcieli kupić ten projektor. Ogólnie, cena jest podobna i oscyluje w okolicach 2500 zł. Przykładowo, Anker Nebula Capsule II w Media Expert kupicie za 2512 zł. Z resztą, jeśli będziecie go chcieli kupić w innym sklepie, odsyłam do porównywarki Ceneo.pl. Tam znajdziecie pełną listę sklepów, w których można kupić projektor.