Jaki hub USB C? Sprawdź uniwersalny model marki Hama

Posiadacze notebooków, a konkretniej ultrabooków doskonale znają problem braku „klasycznego” portu USB. Cóż, jest to koszt smukłej obudowy laptopa. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest hub USB C do komputera. Dziś sprawdzam uniwersalny model marki Hama. Zapraszam.

W opakowaniu nie znajdziemy nic, oprócz testowanego produktu. W sumie to dobrze, bo i tak tuż po zakupie wyląduje ono w koszu. Prezentowany hub USB C do komputera marki Hama wykonano głównie z plastiku, aczkolwiek z zewnątrz sprzęt „otula” aluminium. Co by nie mówić, w przypadku testowanego modelu można potocznie napisać: „czuć premium”.

Hub USB C – model marki Hama

Prezentowany sprzęt, co widać na fotkach ma odcień srebra. To ważna informacja głównie dla osób lubiących zgodność na swoim biurku. O aluminium już wspominałem, czas na najważniejsze informacje, a więc część techniczną. Hub USB C marki Hama jak sama nazwa mówi używa do komunikacji z komputerem portu najnowszej generacji, a więc gniazda typu C. Pomaga nam w tym przewód o długości 11 centymetrów. Zaznaczam, jest to w zupełności wystarczająca długość. To sprawia, że możemy osiągnąć naprawdę wysoki transfer danych – nawet do 5 Gbps, aczkolwiek ja takowego nie zaobserwowałem. Prezentowany „gadżet” pozwala nam na podpięcie szeregu urządzeń. Mowa o HDMI i to w rozdzielczości Ultra HD (3840 x 2160 pikseli), a także dwóch np. pendrive lub dysków – za pomocą USB 3.1 typu A. Jest również gniazdo USB typu C – Hama idzie z duchem czasu i to się chwali.

Korzystanie z huba na co dzień

Nie ukrywam – już na pierwszy rzut oka Hub USB C sprawia wrażenie bardzo solidnego. Kilka kolejnych dni to potwierdza. Widać, że producent przyłożył się mocno do produkcji huba. Oczywiście, nie musicie instalować żadnych sterowników, gdyż sprzęt działa na zasadzie plug-and-play (podłącz i działaj). Zaznaczam, że w przypadku portów USB 3.1 typu A, możecie również podpiąć dyski lub pendrive starszego typu, a więc z USB 3.0 i 2.0. Dużym plusem są odpowiednie przestrzenie pomiędzy gniazdami. Wszyscy dobrze wiemy, że często pendrive mają dość szerokie obudowy. To sprawia, że podpięcie dwóch nośników jednocześnie, obok siebie, może być niemożliwe. Problem ten w przypadku huba USB C marki Hama nie występuje.

Pełnowymiarowy port HDMI możemy wykorzystać do podłączenia projektora podczas firmowej konferencji, lub np. laptop do telewizora. Oczywiście, mówimy o rozdzielczości Ultra HD, a więc 3840 x 2160 pikseli.

Na koniec warto dodać, że klient dostaje dwa lata gwarancji, a hub USB C firmy Hama pracuje zarówno z systemami Windows od 7 do 10 (domyślam się, że 11 również), a także MacOS od 10.8. Sugerowana cena prezentowanego urządzenia wynosi 149 zł. Więcej informacji można uzyskać na stronie producenta.