Elektryczna Gelenda G 580 ma być świetna w terenie. Jasne.

Fani jazdy w terenie doskonale wiedzą, że G-Klasa to wybitnie dobry samochód terenowy, który najczęściej jeździ po płaskim asfalcie wielkich miast. Nic dziwnego. Kto tak drogi i luksusowy samochód będzie “upalał” w trudnych warunkach. Elektryczna Gelenda G 580 również jest reklamowana jako pojazd, który gwarantuje bezkompromisowe możliwości jazdy w terenie. Zapewne tak będzie i sprawdzą to jedynie dziennikarze, którzy wyruszą na jazdy testowe. Na tym przygoda elektrycznej G-Klasy z trudnymi warunkami się zakończy.

Elektryczna Gelenda G 580. Podbije serca klientów?

Elektryczna Gelenda wygląda jak spalinowy odpowiednik

Elektryczna Klasa G bardzo mocno przypomina spalinowy odpowiednik. Swoją drogą, bardzo mnie zaskoczyło to, że nowa Klasa G jest dostępna z 3-litrowym dieslem pod maską. Tak czy inaczej, elektryczny wariant można rozpoznać przede wszystkim za sprawą świecącego grilla, lekko podniesionej maski oraz oczywiście tego, że oprócz szumu opon nie usłyszymy dźwięku silnika. Co kto lubi. Warto jednak pochwalić markę Mercedes-Benz za to, że elektryczna Gelenda również ma szereg technologii, które ułatwią jazdę w offroadzie. Mam tu na myśli między innymi budowę na ramie drabinkowej, która została zmodyfikowana tak, aby móc zamontować napęd elektryczny. Mamy również niezależne zawieszenie przednie z podwójnymi wahaczami poprzecznymi oraz sztywną tylną oś, która została opracowana na nowo.

Elektryczna Gelenda G 580. Podbije serca klientów?

Zużycie prądu w elektrycznej Klasie G

Producent informuje, że Gelenda G 580 z technologią EQ za sprawą akumulatora litowo-jonowego ma zagwarantować niskie położenie ciężkości. Bateria ma oferować pojemność 116 kWh. Ma to podobno pozwolić na przejechanie do 473 km – według WLTP w cyklu mieszanym. Realnie? 350 km. W terenie? 200 km. Tak przynajmniej mi się wydaje i cóż, te wyniki mogą być zupełnie inne, gdyż założono, że zużycie energii w cyklu mieszanym ma wynosić 27,7 – 30,3 kWh / 100 km. Szczerze? Takie wyniki można zobaczyć podczas normalnej jazdy elektrykiem, a nie wtedy, gdy macie wciśnięty pedał gazu do oporu, bo pokonujecie jakieś błoto czy stromy pojazd.

Elektryczna Gelenda G 580. Podbije serca klientów?

Czym cechuje się Gelenda G 580?

Wspominałem już o ramie drabinkowej, niezależnym zawieszeniu z przodu oraz akumulatorze o dużej pojemności. Warto dodać, że bateria została przygotowana tak, aby chronić ją przed wnikaniem wody i brudu. Dlatego też akumulator został umieszczono w odpornej na skręcanie obudowie. Mało tego, jest on chroniony przed uszkodzeniami za sprawą specjalnej osłony podwozia, która została wykonana z materiałów z udziałem węgla. Słusznie, bo przecież wielokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, gdy auto terenowe wjeżdża na gruby pień czy ogromny kamień, niszcząc przy okazji elementy podwozia.

Warto wspomnieć o mocy, którą oferuje elektryczna Klasa G. Mercedes-Benz ulokował aż cztery indywidualnie sterowane silniki, które zainstalowane są w pobliżu kół. Oczywiście, zintegrowano je z ramą drabinkową. Silniki te osiągają maksymalną moc wynoszącą aż 588 KM. Maksymalny moment obrotowy w tym przypadku to aż 1164 Nm. Krótko mówiąc – mocy w terenie z pewnością nikomu nie zabraknie. Co ciekawe, elektryczna Klasa G może generować wirtualne blokady mechanizmów różnicowych za sprawą wektorowania momentu obrotowego. Brzmi bardzo ciekawie. Mamy również dostęp do unikalnych funkcji jazdy w terenie.

Elektryczna Gelenda G 580. Podbije serca klientów?

Elektryczna Gelenda G 580 w terenie

Czym byłaby Klasa G bez rozbudowanych właściwości terenowych? No właśnie. Wiedzą o tym projektanci tego modelu. Dlatego też auto bez problemu potrafi pokonać 100-procentowe wzniesienia (mowa o 45 stopniach). Mało tego, radzi sobie z bocznym nachyleniem do 35 stopni. Chcesz wjechać do wody? Nie ma sprawy. Gelenda G 580 pozwala na brodzenie na poziomie 85 cm, co jest wartością o 15 cm wyższą niż w przypadku tradycyjnego odpowiednika. Do tego dochodzi reduktor LOW RANGE, który rozszerza możliwości jazdy w terenie. Mamy również blokady mechanizmów różnicowych, o czym już wspominałem. I wiecie co? Równie dobrze mogłoby tego nie być bo mało kto zabierze ten samochód w teren.

Elektryczna Gelenda G 580. Podbije serca klientów?

Elektryczny Mercedes-Benz G 580 z technologią EQ będzie królem… miejskich dróg

Oczywiście, nie widzę innej opcji. To auto będzie głównie wykorzystywane w mieście. Tam poradzi sobie z wysokimi krawężnikami i nierównościami. Dlatego też we wnętrz królują wysokiej jakości materiały. Przykładowo skóra nappa pojawia się na kierownicy. Mamy również oświetlenie wnętrza Ambiente, system dźwięku Burmester, KEYLESS-GO oraz uchwyty na napoje z regulacją temperatury. Chyba nikogo wiec nie dziwi to, co napisałem, prawda? Szczególnie, że podczas premiery ma być dostępna limitowana edycja EDITION ONE, która ma rozszerzony zakres wyposażenia standardowego oraz ekskluzywne elementy stylistyczne. Po resztę informacji odsyłam na stronę Mercedes-Benz.