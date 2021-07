iiyama GB2770HSU- monitor Full HD dla graczy

Gaming, a konkretnie e-sport rządzi się swoimi prawami. By być dobrym w strzelanki typu Warzone lub CS:GO nie wystarczą tylko umiejętności. Bez monitora oferującego odpowiednie parametry ciężko wygrać z przeciwnikiem. Dlatego dziś prezentujemy iiyama GB2770HSU. Jest to monitor Full HD dla graczy.

Dobrze jest mieć wydajne podzespoły w komputerze, ale finalnie i tak nasze oczy spoglądają na monitor. Dlatego wybierając odpowiedni model pod nasze gamingowe preferencje, musimy zwracać uwagę na takie aspekty jak częstotliwość odświeżania czy czas reakcji. Dobrze zobrazował to Stilgar na łamach moreleTV. Film możecie zobaczyć poniżej.

iiyama GB2770HSU – specyfikacja techniczna

Matryca: Fast IPS, matowa powłoka

Przekątna: 27-cali

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli @ 165 Hz

Jasność: 250 cd/m2

Czas reakcji: 0,8 ms

Kąty widzenia: 178 / 178 stopni

Regulacja wysokości: 13 cm

Złącza: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB, 1 x złącze słuchawkowe

VESA: tak: 100 x 100 mm

PIVOT: tak

Wymiary: 612,5 x 412 x 256 mm

Waga: 5,2 kg

Zawartość zestawu

Oprócz monitora iiyama GB2770HSU w zestawie znajdziemy skróconą instrukcję obsługi oraz przewód zasilający. Znajdzie się również przewód HDMI oraz DisplayPort. Zestaw treściwy, konkretny i w sumie raczej standardowy.

iiyama GB2770HSU – wygląd zewnętrzny

Pierwsze wrażenie – wow! Ramki są tak cienkie, że można o nich zapomnieć. Nawet ta na dole, na której w centralnym miejscu umieszczono logo producenta jest bardzo wąska. To się ceni! Plusem jest również podstawa, na której umieszczono matrycę. Na dole widzimy trzy ramiona. To umieszczone z tyłu jest krótkie, dzięki czemu posiadacze niewielkich biurek będą mocno zadowoleni. Z kolei dwa przednie ramiona są co prawda dłuższe, ale kąt pomiędzy nimi jest tak duży, że na pewno nie będą przeszkadzać podczas codziennego użytkowania. Krótko mówiąc, możemy umieścić klawiaturę praktycznie pod matrycą, gdyż umożliwia to projekt podstawy.

Pozostają jeszcze przy tym elemencie, możemy regulować wysokość ustawienia matrycy o 13 centymetrów. Kąt pochylenia – 18 stopni w górę i 3 stopnie w dół pozwala na precyzyjne ustawienie matrycy pod nasze preferencje. Za sprawą funkcji PIVOT możemy obrócić ekran o 90 stopni, co ułatwi lekturę długich stron. Z tyłu, na podstawie znajdziemy system zarządzania przewodami. To nic innego jak plastikowa „opaska”, w której umieszczamy kable.

Jeśli już tak mocno przyglądamy tylnej części, sprawdźmy co znajduje się na obudowie iiyama GB2770HSU. Przy lewej krawędzi umieszczono przyciski do regulacji ustawień menu OSD. Nieco dalej znajdziemy porty HDMI i DisplayPort a także gniazdo zasilania. Jest też port audio oraz USB typu B, a nieco dalej dwa porty USB typu A.

Całokształt – bardzo dobre wrażenie. Konstrukcja jest solidna, wszystkie elementy spasowane są bardzo dobrze, podstawka, na której umieszczono matrycę jest ciężka, dzięki czemu unikniemy przypadkowego przesuwania się monitora iiyama GB2770HSU po blacie biurka nawet wtedy, gdy będziemy dostosowywać kąt ustawienia matrycy.

Monitor Full HD dla graczy w praktyce

Matryca Full HD? W dzisiejszych czasach? Jasne! Tym bardziej, że prezentowany model – iiyama GB2770HSU – to monitor (według mnie) typowy model pod FPS-y. Czas reakcji na poziomie 0.8 ms (i tak nie dostrzeżecie różnicy pomiędzy 1 a 0.8) i częstotliwość odświeżania wynosząca 165 Hz to przepis na sukces. W przypadku synchronizacji częstotliwości, pomagać będzie AMD Free-sync. Boli trochę niska jasność na poziomie 250 cd/m2, dlatego cóż, odpalając Warzone czy CS:GO robiłem to raczej późnym wieczorem. To wtedy rozgrywka była najprzyjemniejsza. Czy w dzień się da grać? Tak, aczkolwiek musicie wykorzystać rolety by nieco zasłonić dostęp promieni słonecznych. Sztuczne źródła światła nie robią na matrycy iiyama GB2770HSU żadnego wrażenia. Oczywiście, 165 Hz w porównaniu np. do 60 Hz to przeskok niesamowity. Jeśli więc korzystasz ze zwykłego monitora, czym prędzej przesiadaj się na coś takiego, jak prezentowany model.

Żeby nie było – nie jest to monitor tylko do FPS-ów. Możecie również grać na nim w strategie itp. aczkolwiek dobrze wiem, że fani takich tytułów będą celować w wyższą rozdzielczość. Tak czy inaczej, producent oferuje predefiniowane tryby gry, które ustawiamy za pomocą menu OSD. Cóż – tutaj mamy zgrzyt, gdyż regulacja tych ustawień do najprzyjemniejszych nie należy. Najlepiej, jak poświęcicie temu czas raz, a dobrze i już nigdy nic nie zmienicie. Jest też funkcja Black Tuner, która zapewnia dostosowanie poziomu jasności i czerni do naszych preferencji. Faktycznie, działa, aczkolwiek iiyama GB2770HSU nie należy do tych monitorów, które mogą pochwalić się świetną jasnością, bogactwem palety kolorów czy kontrastem. No cóż, tutaj nieco ten temat kuleje. Aha, jeśli chcecie używać głośników wbudowanych w obudowę to lepiej kupcie nawet jakieś tanie słuchawki. Wasze uszy wam podziękują.