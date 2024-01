Kacper Sztuka to młody polski talent, który w zeszłym sezonie zdobył mistrzostwo włoskiej F4. Teraz polski kierowca wykonuje wielki krok w kierunku Formuły 1, ponieważ od nowego sezonu będzie startował w wyścigach F3 w barwach MP Motorsport!

Kacper Sztuka będzie jeździł w F3

Do tej pory, w historii wyścigów F1, jedynym Polakiem, jaki był w stanie przebić się do tego elitarnego grona, był oczywiście Robert Kubica. W ciągu kilku lat to grono może się powiększyć, ponieważ Kacper Sztuka wykonał ogromny krok w kierunku tego celu. Od przyszłego sezonu będzie jeździł w F3.

Kacper Sztuka z wielkim krokiem w kierunku F1! Polak trafia do F3! Fot. Twitter @kacper_sztuka

Przeczytaj także: W kontrakcie 8 mln euro. Chciał wykiwać rząd, a nie zarobi nic

Polski kierowca, który w zeszłym sezonie sięgnął po mistrzostwo we włoskiej F4, będzie zawodnikiem zespołu MP Motorsport i dołączy do niemieckiego kierowcy, Tima Tramnitza. Sztuka pod koniec zeszłego sezonu wziął udział w testach MP Motorsport i podczas nich wyróżnił się najlepszym czasem, co z pewnością przykuło uwagę włodarzu. Co więcej, Polak został ogłoszony jednym z kierowców programu Red Bull Junior Team na 2024 rok.

Promocja do F3 efektem dominacji we włoskiej F4

Kacper Sztuka spędził we włoskiej Formule 4 trzy sezony. W pierwszym zajął 36. miejsce w klasyfikacji generalnej, jednak już rok później uplasował się na szóstej lokacie, zgarniając po drodze dwa zwycięstwa i kończąc sezon z czterema miejscami na podium. W trzecim sezonie nie miał sobie równych i sięgnął po mistrzostwo włoskiej Formuły 4.

Kacper Sztuka z wielkim krokiem w kierunku F1! Polak trafia do F3!

Co więcej, polski kierowca został także mistrzem Formula Winter Series. Polak zwyciężył w pięciu z sześciu wyścigów, czym zdominował całe zawody.

„Jestem niezwykle szczęśliwy, że będę mógł reprezentować MP Motorsport w FIA F3. Zespół ten ma silne korzenie w tej serii, co pomoże mi płynnie przejść z F4 do F3. (…) Już podczas pierwszych jazd testowych na torze Imola Pokochałem ten samochód. Nie mogę się doczekać, aby ponownie do niego podczas dalszych testów i przede wszystkim podczas nadchodzącego sezonu. To będzie ogromne wyzwanie, ale jestem pewien, że podołam temu zadaniu.”

Kacper Sztuka z wielkim krokiem w kierunku F1! Polak trafia do F3!

Źródło: fiaformula3