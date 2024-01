Jordan Henderson to legenda Liverpoolu, która wraz z rozpoczęciem tego sezonu dołączył do Al-Ettifaq. Piłkarz w kontrakcie miał zapisane kilka milionów euro, jednak okazuje się, że może nie zobaczyć z tej kwoty ani centa. Chciał oszukać system podatkowy w Anglii.

W kontrakcie miliony, a grał za darmo

33-letni zawodnik przed rozpoczęciem tego sezonu zdecydował się na opuszczenie Premier League i skusił się na wysokie zarobki, jakie oferują kluby z Arabii Saudyjskiej. Jordan Henderson ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Al-Ettifaq, który obecnie znajduje się na 8. miejscu w tamtejszej lidze.

W kontrakcie 8 mln euro. Chciał wykiwać rząd, a nie zarobi nic. Fot. Author Unknown/ Twitter @SportBible

Niestety, Anglik nie zbyt dobrze zadomowił się w tamtejszym kraju i po pół roku chce opuścić Arabię Saudyjską. Celem jest oczywiście powrót do Europy. To jednak niejedyny problem pomocnika, ponieważ przez ostatnie 6 miesięcy grał on za darmo, mimo że w swojej umowie z klubem miał zarobić miliony euro!

Jordan Henderson wróci do Europy bez zarobionego centa?

Jak podaje angielski dziennik “The Telegraph”, Jordan Henderson przez ostatnie pół roku grał w Al-Ettifaq całkowicie za darmo. Powodem była chęć oszukania systemu podatkowego w Anglii. 33-letni zawodnik nie chciał płacić wysokich podatków, przez co odraczał swoje wynagrodzenie maksymalnie, jak się dało.

Jak podaje The Telegraph, Henderson miał zarabiać 350 tys. funtów tygodniowo. Tych pieniędzy może nie dostać. Fot. The Telegraph

Anglik chce powrócić na Stary Kontynent, a co za tym idzie rozwiązać kontrakt ze swoim dotychczasowym klubem. Piłkarz za sezon miał zarobić prawie 7 milionów funtów (8 mln euro), jednak w tej sytuacji może dojść do tego, że powróci do Europy bez zarobionego centa! Pomocnik ma zasilić Ajax Amsterdam.

Jak podaje Fabrizio Romano, Anglik ma zostać piłkarzem Ajaxu Amsterdam. Fot. Fabrizio Romano

