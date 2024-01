Karim Benzema jest jednym z największych nazwisk, jakie przeniosły się do Arabii Saudyjskiej, aby podbijać tamtejszy futbol. Francuz na początku mówił, że to spełnienie jego marzeń, jednak chyba coś po drodze poszło nie tak. Benzema chce wrócić do Europy i walczą już o niego pięć klubów.

Spełnił marzenie, a teraz opuszcza treningi

Kiedy Karim Benzema przechodził do Al-Ittihad Club mówił, że przenosiny do kraju, w którym islam jest główną religią, jest jak spełnienie marzeń, i że czuje się tam jak w domu. Niestety, od tego momentu słychać było głosy niezadowolenia Francuza. Napastnik zaczął nie dogadywać się z ówczesny trenerem, negując jego taktykę, co ostatecznie spowodowało zwolnienie szkoleniowca.

Karim Benzema do Al-Ittihad przeszedł z Realu Madryt. Fot. Twitter/Author Unknown

Teraz okazuje się, że Benzema chce wrócić do Europy. Francuski napastnik nie może odnaleźć się w tamtejszych realiach i rzekomo ma opuszczać treningi swojej drużyny, czego efektem jest skreślenie piłkarza ze zgrupowania drużyny odbywającego się w Dubaju. Dlatego też coraz głośniej mówi się o powrocie piłkarza na Stary Kontynent.

Benzema chce wrócić do Europy. Czają się na niego wielkie kluby

Al-Ittihad Club skusił Francuza wielkimi zarobkami, jednak pieniądze nie sprawią, że człowiek odnajdzie się w każdym środowisku, czego sam napastnik jest doskonałym przykładem. Benzema chce wrócić do Europy, a na jego usługi ręce zaciera kilka mocnych klubów. Według mediów nad wypożyczeniem Benzemy zastanawia się jego macierzysty klub, Olympique Lyon, ale także Paris-Saint Germain!

Benzema chce wrócić do Europy! Arabia Saudyjska nie taka fantastyczna? Fot. Twitter/Author Unknown

To jednak nie wszystko, ponieważ przecieki sugerują, że ściągnięciem napastnika zainteresowane są trzy duże kluby z Premier League. Mowa tutaj o Manchesterze United, który desperacko poszukuje bramkostrzelnego napastnika oraz o dwóch klubach z Londynu – Arsenalu oraz Chelsea.

Ściągnięciem Francuza zainteresowane są kluby z Ligue 1 oraz Premier League. Fot. Twitter

Źródło: TeamTalk