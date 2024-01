Transfer Zielińskiego pewny. “Nikt inny go nie chce”

Piotr Zieliński z końcem tego sezonu zmieni barwy klubowe. Polski pomocnik odrzucił ostateczną ofertę przedłużenia kontraktu z Napoli, co oznacza, że może wybierać nowy klub. Transfer Zielińskiego jest więc prawie pewny. Włoski dziennik podaje, że jest tylko jeden klub, który się po niego zgłosił.

Koniec ery Polaka w Neapolu

Piotr Zieliński zawodnikiem Napoli jest od 2016 roku i choć jego początki w tym klubie były średnie, to jednak od kilku sezonów jest podstawowym i jednym z najważniejszych zawodników drużyny prowadzonej przez Waltera Mazzarriego. Był on jednym z architektów mistrzowskiego sezonu 22/23, kiedy to Napoli odzyskało ten tytuł po raz pierwszy od 40 lat.

Przeczytaj także: Media: Kylian Mbappe dogadany z Realem. Przenosiny w tym roku!

Transfer Zielińskiego prawie pewny. “Nikt inny go nie chce” Fot. Napoli

Niestety, włoski klub szuka oszczędności, Piotr Zieliński jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników w drużynie, dlatego jego przyszłość w drużynie z Neapolu nie była zbyt pewna. Od miesięcy mówiło się o transferze, a w pewnym momencie klub dogadał się z drużyną z Arabii Saudyjskiej, jednak Polak zawetował transfer. Teraz jednak przenosiny są więcej niż pewne.

Transfer Zielińskiego prawie pewny

Na temat transferu napisano we włoskim dzienniku “La Gazetta dello Sport”, w którym zdradzono, że Napoli nie zaoferowało żadnego przedłużenia polskiemu pomocnikowi, a Juventus, o którym mówiło się w kontekście transferu Zielińskiego, również nie kontaktował się ani z obecnym klubem Polaka, ani z samym piłkarzem. Według słynnego włoskiego dziennika Inter Mediolan jest więc na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o pozyskanie zawodnika. Sam Zieliński również ma być zdecydowany na przenosiny jedynie do Mediolanu.

La Gezatta dello Sport sugeruje, że Inter Mediolan jest jedynym klubem walczącym o Polaka. Na okładce znalazł się także Milik, który ustrzelił hat-tricka. Fot. X (Twitter)

Dziennik zdradza, że umowa jeszcze nie została podpisana, jednak na horyzoncie nie widać innych drużyn, które miałyby ochotę chociażby powalczyć o piłkarza. Transfer Zielińskiego do Interu Mediolan wydaje się być więc przesądzony, a sami Nerazzurri bardzo lubią umiejętności Polaka i widzą w nim mocne ogniwo zespołu, zwłaszcza, że miałby on zasilić drużynę na zasadzie wolnego transferu. Rzekomo Zieliński w Mediolanie ma zarabiać 4,5 miliona euro rocznie plus bonusy (w tym bonus za podpis wolnego gracza).

W ostatnim sezonie Ligi Mistrzów Inter w finale przegrał z Manchesterem City. Fot. UCL @Twitter

Źródło: La Gazetta dello Sport