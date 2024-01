iPhone 16 z nowym przyciskiem? Tak, wiemy o tym już od jakiegoś czasu, jednak teraz pojawiają się przecieki zdradzające jego funkcje! Do czego będzie on służył? Co za tem kryje się za zupełnie nowym rozwiązaniem w rodzinie smartfonów Apple?

Apple doda kolejny przycisk do smartfonów

Apple nie jest skłonne do wielkich zmian, dlatego też przycisk funkcji w iPhone 15, który zastąpił klasyczny przełącznik wyciszenia, był dość zaskakującym posunięciem. Trzeba jednak przyznać, że rozwiązanie to jest bardzo wygodne, o czym możecie przeczytać w naszej recenzji iPhone 15 Pro Max, którą znajdziecie poniżej.

iPhone 16 z nowym przyciskiem. Wiemy, do czego będzie służył! Przycisk akcji zastąpił klasyczny przełącznik wyciszenia smartfona w “piętnastce”. Fot. iPhone 15 Pro Max

Od kilku tygodni mówi się, że to nie będzie jedyna zmiana, ponieważ iPhone 16 będzie miał dodatkowy przycisk, który również będzie cechował się funkcjonalnością. Co znajduje się pod nazwą “przycisku przechwytywania”? The Information” zdradza szczegóły tego, do czego go wykorzystamy!

iPhone 16 z nowym przyciskiem. Co nim zrobisz?

Jak się okazuje za tajemniczym określeniem “przycisku przechwytywania”, według informacji przekazanych przez “The Information”, kryje się przycisk aparatu! Pozostaje jednak zagadka, jaki będzie to przycisk, ponieważ jedne źródła podaję, że ma być on przyciskiem pojemnościowym, inne z kolei, że będzie to przycisk fizyczny reagujący zarówno na dotyk, jak i docisk.

iPhone 16 z nowym przyciskiem. Wiemy, do czego będzie służył! Na zdjęciu: iPhone 15 Pro Max (góra) i iPhone 14 Pro Max (dół).

Taka charakterystyka przycisku sprawi, że jego funkcjonalność będzie znacznie większa niż możliwość uruchamiania aparatu, czy robienia zdjęć! Pierwsze informacje sugerują, że przesunięciem palcem po jego powierzchni w jedną lub drugą stronę, pozwoli użytkownikowi sterować zoomem. Poza tym jego działanie będzie podobne do innych rozwiązań tego typu – lekkie naciśnięcie ma powodować wyostrzenie obrazu, natomiast mocnym naciśnięciem uwiecznimy zdjęcie lub nagramy wideo.

Czy te przecieki okażą się prawdą? Na to będziemy musieli jeszcze poczekać, ponieważ Apple nie ma w zwyczaju zdradzać takich szczegółów. Wszystko wyjaśni się we wrześniu.

iPhone 16 z nowym przyciskiem. Wiemy, do czego będzie służył! Na zdjęciu: iPhone 15 Pro Max (lewa) i iPhone 14 Pro Max (prawa).

