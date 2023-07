Tragiczne wydarzenia zeszłego lata w Wirginii, gdzie 15-letnia dziewczynka padła ofiarą porwania, ostatecznie zakończyły się sukcesem. W tej historii kluczową rolę odegrała konsola Nintendo Switch, którą porywacz pozwolił dziewczynce zabrać ze sobą.

Dziewczynka zostawiła ślad, którego nie da się zatrzeć

Wydarzenia miały miejsce 3 sierpnia, kiedy to wówczas 28-letni oprawca, Ethan Roberts, poznał dziewczynkę przez internet i zdobył jej zaufanie. Mężczyzna po jakimś czasie przyjechał się z nią spotkać i niestety, to spotkanie skończyło się źle. Co jednak ciekawe, w momencie porwania Roberts pozwolił dziewczynce zabrać ze sobą swoją konsolę Nintendo Switch. Nie wiedział jednak, że właśnie to urządzenie stanowiło kluczową wskazówkę dla organów ścigania.

Konsola Nintendo Switch pomogła odnaleźć porwaną 15-latkę! Fot. MenWorld

Mężczyzna wywiózł dziewczynkę aż 2000 mil od jej miejsca zamieszkania. Nastolatka podczas podróży zachciała obejrzeć filmik na platformie YouTube oraz zagrać w swoją ulubioną grę i po to właśnie potrzebna była jej konsola Nintendo Switch. To działanie pozostawiło niezbity ślad, o którym porywacz nie był świadom. FBI podjęło kontakt z Nintendo, producentem konsoli, który natychmiast przekazał im adres IP urządzenia, umożliwiając organom ścigania zlokalizowanie położenia porywacza. Konsola Nintendo Switch okazała się zbawienna.

Konsola Nintendo Switch kluczem w śledztwie

Dzięki precyzyjnym informacjom o lokalizacji, FBI we współpracy z lokalną policją w Tolleson podjęło odpowiednie działania. Mieszkanie, w którym przebywał Roberts, zostało otoczone, a aresztowanie oprawcy nastąpiło natychmiast. W sądzie federalnym porywaczowi postawiono zarzut posiadania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci oraz porwania nieletniej w celu popełnienia przestępstwa o tle seksualnym.

Po długim procesie sądowym, w kwietniu tego roku osiągnięto ugodę. Ethan Roberts został skazany na 30 lat pozbawienia wolności w federalnym więzieniu. Dziewczynka została odnaleziona 11 dni po jej zaginięciu, dzięki zdecydowanej i skutecznej reakcji organów ścigania, a także dzięki wykorzystaniu danych z konsoli Nintendo Switch.

Przenośna konsola okazała się kluczem do odnalezienia porwanej dziewczynki! Fot. MenWorld

Źródło: GizChina