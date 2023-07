Po 21 latach od uruchomienia, Microsoft ogłosił zakończenie usługi Xbox Live Gold, która odegrała kluczową rolę w rozwoju multiplayerowej rozgrywki na konsolach Xbox. Idzie nowe, ponieważ usługa zostanie zastąpiona przez Game Pass Core! Start już 1 wrzęsnia.

Xbox Live Gold odchodzi po zasłużonych 21 latach

Według informacji udostępnionych przez Windows Central, usługa Xbox Live Gold, którą po raz pierwszy uruchomiono 21 lat temu, zostanie zastąpiona nową odsłoną o nazwie Xbox Game Pass Core. Przewiduje się, że premiera nowej usługi nastąpi 1 września, a wszystkie obecne subskrypcje Xbox Live Gold zostaną przekształcone na Game Pass Core.

Przeczytaj także: Sony dogadało się z Microsoftem. 10 lat współpracy!

Live Gold zostanie zastąpiony przez Xbox Game Pass Core.

Nowa usługa Xbox Game Pass Core nie tylko umożliwi grę przez internet, ale również zapewni użytkownikom dostęp do “25 wysokiej klasy gier” i wiele ciekawych promocji. Oferowane będą cztery plany subskrypcji, z czego podstawowy będzie kosztował 9,99 USD miesięcznie. Wersja przeznaczona na konsole będzie droższa o 1 USD, natomiast opcja Ultimate, która obejmuje również dostęp do gier na PC, tytułów w momencie premiery, dostęp do EA Play oraz usługi xCloud, została wyceniona na 16,99 USD miesięcznie.

Nowa usługa, nowe możliwości

Oczywiście Microsoft rezygnując z Xbox Live Gold i zamieniając go na Xbox Game Pass Core rozwija swoją platformę udostępniania gier. Jeśli korzystaliście z usługi Live Gold, to nie musicie martwić się grami udostępnianymi w ramach Games with Gold. Tytuły, które dotychczas dopisaliście do swojego konta pozostaną nienaruszone, a sama nazwa tej usługi również zostanie zmieniona. W jej przypadku będzie to miało miejsce 9 września. Lista gier, które Microsoft rzekomo udostępni jest dość pokaźna, a wśród tytułów znajdziemy m.in. Forzę Horizon 4, Doom Eternal, Halo 5, Fallout 4, Fallout 76 i wiele innych.

Microsoft oficjalnie kończy z Xbox Live Gold

Zmiana ta stanowi kolejny krok Microsoftu w zakresie ewolucji usług dla konsol Xbox, koncentrując się na modelu subskrypcji i oferując użytkownikom większą elastyczność i szeroki wybór gier. Xbox Game Pass Core ma na celu dostarczenie jeszcze lepszych doświadczeń dla graczy, umożliwiając im eksplorację bogatej biblioteki tytułów w ramach jednej subskrypcji.

Źródło: Windows Central