Gigant z Redmond dostał zielone światło na finalizowanie zakupu Activision-Blizzard za ponad 69 miliardów dolarów. To, czego obawiali się gracze PlayStation, to, że nie będą oni mieli dostępu do serii Call of Duty, jednak Sony dogadało się z Microsoftem. Popularna seria FPS będzie trafiać na japońskie konsole przez co najmniej następne 10 lat.

Finalizacja zakupu, czyli proces, który ciągnął miesiącami

Na początku roku pojawiły się informacje o tym, że Microsoft kupił Activision-Blizzard, twórcę takich gier jak seria Diablo czy Call of Duty. Niestety dla giganta z Redmond, proces kupna wydawcy gier nie odbył się szybko i sprawnie, a ciągnął się miesiącami. Powodem wstrzymania i opóźnienia transakcji był fakt, że Microsoft może ograniczyć, a nawet wyłączyć z obiegu graczy posiadających konsole Sony.

Wszyscy obawiali się, że gry Activision-Blizzard będą ekskluzywne dla Xboxa. Microsoft zapewnił, że tak nie będzie.

Sceptycy twierdzili, że Microsoft może sprawić, że gry Activision-Blizzard, które cieszą się ogromną popularnością na całym świecie, niezależnie od platformy, w przyszłości nie będą trafiać na konsole największego konkurenta giganta z Redmond – Sony. Po wszelkich procesach i zapewnieniach Microsoft w końcu dostał zielone światło i może przejąć wydawcę. To nie wszystko, ponieważ Sony dogadało się z Microsoftem w kwestii udostępniania gier na ich platformę.

Sony dogadało się z Microsoftem. 10 lat spokoju!

Activision-Blizzard w swojej stajni posiada naprawdę kultowe tytuły. Wydawca ten może pochwalić się seria Diablo, Call of Duty czy World of Warcraft – wszystkie z nich już dawno temu osiągnęły status legendarnej. Wszyscy obawiali się, że po przejęciu Activision-Blizzard przez Microsoft firma sprawi, że tytuły te będą tylko opcją na wyłączność dla graczy posiadających komputery PC lub konsole Xbox.

Seria CoD będzie trafiać na konsole Sony przez co najmniej następne 10 lat. PlayStation 5 Fot. mat. wł.

Na całe szczęście dla posiadaczy PlayStation Sony dogadało się z Microsoftem i przez następne 10 lat gracze japońskiej platformy będą bez problemu mogli grać w gry z serii Call of Duty wydawane przez Activision-Blizzard.

Źródło: The Verge