Remake Need For Speed Most Wanted w przyszłym roku!

NFS Most Wanted, według dużej części graczy, to najlepsza gra w historii serii. Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ była to gra kompletna. Najnowsze przecieki sugerują, że jeszcze w przyszłym roku zagramy w remake Need For Speed Most Wanted. Tak przynajmniej sugeruje aktorka Simone Bailly, która wcieliła się w partnerkę sierżanta Crossa.

Fani czekali na to przez wiele lat

Jeśli mówimy o najlepszej odsłonie w historii serii Need For Speed, to większość ludzi ma dwa typy – Underground 2 oraz Most Wanted. Gracze od lat nawołują producenta do tego, aby w końcu przedstawił nową odsłonę jednej z tych dwóch gier. Ostatnie tytuły, które wyszły na rynek, nie spełniły oczekiwań graczy, którzy nostalgicznie wracają do U2 czy MW. Trudno się dziwić, poprzeczka została postawiona bardzo wysoko.

Co prawda kilka lat temu na rynku pojawił się nowy NFS Most Wanted, jednak w żadnym stopniu nie przypominał tego, który gracze dostali w 2005 roku. Oczekiwania były spore, jednak szybko zderzyliśmy się z rzeczywistością. EA próbowało nawiązać do popularnych tytułów, kiedy to zaprezentowało “Need for Speed”, który miał być restartem serii, jednak dużo rzeczy poszło nie tak.

Wiele na to wskazuje, że gracze w końcu doczekają się tego, o co bardzo prosili – remake Need Fot Speed Most Wanted!

Aktorka wcielająca się w partnerkę sierżanta Crossa w NFS Most Wanted zdradziła, że remake gry zadebiutuje w 2024 roku!

Remake Need For Speed Most Wanted zadebiutuje w 2024 roku?

Jeśli było coś, o czym marzyli gracze i miłośnicy popularnej serii NFS, to remake Need For Speed Most Wanted było na szczycie listy. Najnowsze plotki przekazane przez samą aktorkę, która wcieliła się w partnerkę sierżanta Crossa, Simone Bailly, sugerują, że w przyszłym roku dostaniem to, na co tak długo czekaliśmy!

Aktorka wstawiła wpis na swoim koncie na Twitterze, który oczywiście został usunięty. W internecie nic jednak nie ginie i w poście możemy przeczytać:

Need for Speed: Most Wanted Remake zostanie wydany w 2024 roku. Daj lajka i skomentuj, jeśli chcesz zobaczyć, jak Cross (Dean McKenzie) i jego partnerka (Simone Bailly) polują na “najbardziej poszukiwanych”. Aktorka głosowa Simone Bailly udostępniła ten wpis, który następnie zniknął z Twittera. W internecie jednak nic nie ginie!

Źródło: WCCFTech