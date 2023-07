EA FC 24 to następca popularnej serii FIFA. W ostatnich seriach na okładce gry tworzonej przez EA i federację piłkarską FIFA znajdował się Kylian Mbappe. Teraz jego miejsce zajmie Erling Haaland i to on będzie gwiazdą okładki EA Sports FC! Kiedy premiera gry!

Erling Haaland gwiazdą okładki EA Sports FC!

O tym, że FIFA i EA nie dogadały się w sprawie nowej umowy, na mocy której powstałaby FIFA 24, wiemy już o roku. Oczywiście Elektronicy nie odpuszczają i w dalszym ciągu będą tworzyć grę piłkarską. Od września będziemy w zupełnie nową odsłonę, która będzie początkiem nowej serii! A kto będzie gwiazdą okładki EA Sports FC?

Przeczytaj także: LoTR Gollum jest tak złą grą, że zamknięto studio, które ją stworzyło

Okazuje się, że gwiazdką okładki EA Sports FC będzie nie kto inny, jak Erling Haaland. Norweg zaliczył perfekcyjny sezon, wygrywając nie tylko mistrzostwo Anglii oraz FA Cup, ale także upragnione trofeum Ligi Mistrzów. Indywidualnie został także królem strzelców Premier League i LM. Więc można powiedzieć, że zasłużenie trafił na okładkę nowej gry od EA Sports!

Haaland traf na okładkę nowej gry EA Sports FC!

Kiedy premiera nowej gry?

EA Sports ogłosiło, że ich nowa gra piłkarska przyniesie sporo nowości, a te tyczą się głównie popularnego trybu Ultimate Team, gdzie gracze od początku tworzą swoje wymarzone drużyny. W nowym tytule do tego trybu dołączą także piłkarki, co wcześniej nie miało miejsca. Gracze będą mogli teraz tworzyć mieszane drużyny. Oczywiście wykorzystany zostanie także nowy silnik Hypermotion 5, który zagwarantuje 80 razy więcej animacji względem poprzednika!

Kiedy więc premiera nowej gry piłkarskiej od EA Sports? Osoby, które zamówią EA Sports FC przedpremierowo, zagrają już w nią 22 września, natomiast gra normalnie będzie dostępna od 29 września 2023 roku.

Nowa gra piłkarska od EA przyniesie sporo zmian.

Źródło: Twitter