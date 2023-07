KRUPS Intuition Experience+ orzeźwi Cię w te gorące dni

Orzeźwiająca kawa nie tylko pobudzi nas do życia, ale również skutecznie nas ochłodzi w te upalne, letnie dni. Automatyczny ekspres KRUPS Intuition Experience+ będzie do idealny do stworzenia perfekcyjnego, orzeźwiającego napoju kawowego.

KRUPS Intuition Experience+ ratunkiem na gorące i senne dni

Letnie upały mogą dać się we znaki każdemu z nas, a często sprawiają też, że szybko robimy się senni. Idealnym rozwiązaniem na takie sytuacje jest orzeźwiająca kawa, która postawi nas na nogi. Dobra to podstawa do poprawy samopoczucia, więc najlepiej przygotować go z urządzeniem, które zawsze przygotuje ją tak, jak będziemy chcieli. Tym urządzeniem jest ekspres automatyczny KRUPS Intuition Experience+.

Ekspres Intuition Experience+ orzeźwi Cię w te gorące dni

Przeczytaj także: Anker Nebula Capsule II – test mobilnego projektora

Automatyczny ekspres KRUPS Intuition Experience+ przygotuje dla nas idealną kawę mrożoną, która natychmiastowo nas orzeźwi i pobudzi do działania. Wystarczy, że wybierzemy odpowiednie połączenie napoju kawowego i dodatków, które możemy wybrać z ekspresu i cieszyć się doskonałym smakiem.

Mnóstwo możliwości i stylowy design

KRUPS Intuition Experience+ to ekspres automatyczny, który schłodzi nasz organizm doskonałą kawą w gorące dni. Funkcje przyrządzania kaw mrożonych pozwalają na przygotowanie napojów takich jak Frappe, Nitro coffee czy Chilled coffee. Łącznie oferuje on aż do 21 zimnych i ciepłych napojów! Wszystko umieszczone jest na intuicyjnym i kolorowym wyświetlaczu dotykowym SMART SCREEN, który daje nam dostęp do funkcji ekspresu.

Ekspres oferuje do 21 napojów ciepłych i zimnych

Ekspres jest prosty i inuticyjny w obsłudze, a także prezentuje się bardzo stylowo. KRUPS Intuition Experience+ wykończono szczotkową stalą nierdzewną, oferuje automatyczny system czyszczenia za pomocą tabletki i posiada certyfikat TUV Rehinland.

Źródło: opr. wł./info. prasowe