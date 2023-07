COLORS OF ABSOLUTE to letnia, stylowa kolekcja od Ombre

Lato to najszczęśliwsza pora roku, dlatego też Ombre przygotowało nową kolekcję COLORS OF ABSOLUTE, która bogata jest w nasycone, naturalne, nietuzinkowe i uniwersalne barwy, które idealnie oddadzą ducha letnich dni.

COLORS OF ABSOLUTE to kolekcja pełna barw

COLORS OF ABSOLUTE to kolekcja, która odważnie stawia na barwy i to właśnie na nich skupia się w najnowszej letniej kolekcji Ombre. Bogata paleta barw połączona jest z tradycyjnym krojem, co oddaje ducha letnich i przyjemnych dni. Nowa kolekcja inspirowana jest wakacyjnym klimatem Rodos.

Nowa kolekcja tego lata stawia na kolory.

Kolekcja to połączenie wielu stylów, dlatego też każdy znajdzie coś, co odpowiada jego preferencją – zaczynając od sportowego looku, poprzez plażowe stylizacje, kończąc na stylu smart casual. Luz i wygoda zawsze są w cenie, dlatego też polska marka naciska na tego typu styl.

W tym sezonie stawiamy na kolor

W nowej kolekcji znajdziemy wiele krojów spodni – chinosy, jogger, regular czy szorty. Różnorodność kolekcji umożliwi swobodę obracania się w stylach smart casual, casual, sport czy plażowym. Znajdź swój idealny styl z nową kolekcją polskiej marki i czuj się komfortowo w każdym wydaniu.

Nowa kolekcja tego lata stawia na kolory.

Co ważne, marka stawia na naturalne materiały, które zagwarantują nam komfort w najbardziej upalne dni. Nowa kolekcja dostępna jest w sklepie online oraz salonach stacjonarnych marki.

