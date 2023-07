Bez tego nie ruszaj w drogę. Nie w dzisiejszych czasach!

Żeby nie było, że panikuję czy coś. Absolutnie tak nie jest. Po prostu, trudno dziś udowodnić swoją niewinność, dlatego sugeruję – bez tego nie ruszaj w drogę. Pamiętaj, że to urządzenie montujesz w samochodzie i tak naprawdę o nim zapominasz. A jeśli dojdzie do niejasnej sytuacji będziesz na lepszej pozycji. No, chyba, że pojawi się problem, gdyż to ty będziesz sprawcą stłuczki.

Jeśli już wiecie o czym piszę to oczywiście, o kamerach samochodowych. Z nimi jest jak z backupem naszych danych. Przymykamy na to oko i nie interesujemy się tym, dopóki nie stanie się coś złego. Wtedy też dochodzimy do wniosku, że lepiej się odpowiednio zabezpieczać. Ale właśnie, jaki wideorejestrator wybrać? Na rynku jest wiele modeli, które cechują się różnymi parametrami. W sprzedaży pojawiły się dwie nowe kamery samochodowe: LAMAX T10 oraz LAMAX C9. Doskonale znam tą markę i stwierdzam, że warto przyjrzeć im się bliżej, bowiem cechuje je wysoka jakość połączona z rozsądną ceną. Ale bez słodzenia – sprawdźmy, jakie mają parametry.

Teraz, gdy okres wakacyjny rozpoczął się na dobre, warto udać się do sklepu by zakupić kamerę samochodową. Jej montaż jest banalnie prosty – sprowadza się do wpięcia w urządzenie karty pamięci, a następnie podpięcia jej np. do gniazda zapalniczki. Rzecz jasna, pamiętajcie o odpowiednim ustawieniu wideorejestratora, aczkolwiek np. oba prezentowane modele – LAMAX T10 i LAMAX C9 mają tak duży kąt “widzenia”, że nagrają nie tylko to, co dzieje się przed maską naszego samochodu, ale również oba pobocza.

LAMAX T10 – czym cechuje się wspomniany wideorejestrator?

Przede wszystkim producent zastosował w tym modelu technologię WDR, która niweluje problem związany z odbijaniem światła. Kolejna cecha LAMAX T10 to kąt widzenia (nagrywania) na poziomie 170 stopni. Dodatkowo mamy GPS z funkcją wykrywania radaru, noktowizor (tego jeszcze nie testowałem) oraz podstawowe właściwości jak czujnik G oraz funkcję wykrywania ruchu. Oprócz tego mamy możliwość zapisu nagrania w rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli) w 60 klatkach – to duży plus, bo obraz będzie czytelny i płynny. Funkcje LAMAX T10 edytujemy na 2,45-calowym ekranie IPS z wykorzystaniem czterech przycisków umieszczonych na obudowie.

Wideorejestrator LAMAX T10 został wyceniony na około 550 – 630 zł. Nie chcę sugerować żadnego sklepu, więc sprawdźcie np. porównywarkę Ceneo.pl.

LAMAX C9 – kamera samochodowa dla wymagających

W tym przypadku producent zdecydował się na wyższą rozdzielczość nagrań, bowiem mówimy o 2560 x 1080 pikseli czyli 2K. Dodatkowo mamy do dyspozycji ekran LCD o przekątnej 2,7 cala. Obiektyw nagrywa obraz z ujęciem na poziomie 150 stopni, a to oznacza, że nagramy nie tylko oba pasy ruchu, ale także np. chodnik czy pobocze. Dodam jeszcze, że obraz jest nagrywany przy 30 klatkach na sekundę. Rzecz jasna, mamy również technologię WDR, aby nagrywać dobre jakości materiał zarówno w dzień, jak i w nocy.

Kamera samochodowa LAMAX C9 kosztuje około 430 – 470 złotych. Wszystko, rzecz jasna, zależy od tego, jaki sklep wybierzecie. Również polecam przeanalizowanie porównywarek cenowych, aby wybrać najbardziej atrakcyjną dla nas ofertę.