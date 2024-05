Ile kosztuje Mazda CX-80 w Polsce? Klienci kochają diesla!

Właśnie dowiedzieliśmy się ile kosztuje Mazda CX-80 z dieslem oraz benzyną. Przyznam szczerze, że nie są to kosmiczne wartości, a to oznacza, że klienci z przyjemnością wybiorą japońskiego SUV-a. Dlaczego? Bo mają wybór. Solidny i ekonomiczny silnik diesla? A może hybryda plug-in? Do wyboru, do koloru.

Ile kosztuje Mazda CX-80 w Polsce? Klienci najczęściej wybierają silnik diesla!

Mazda doskonale wie, czego oczekują klienci. Nie chcą elektryków, wolą solidne i mocne silniki napędzane benzyną lub olejem napędowym. Dlatego też nowa Mazda CX-80 została wyposażona w 3,3-litrowego diesla e-Skyactiv D o mocy 254 KM oraz hybrydę plug-in z benzynowym silnikiem o pojemności 2,5-litra, która generuje aż 327 KM! Oba te motory współpracują z ośmiobiegową skrzynią automatyczną. Auto wygląda świetnie, jest rozsądnie wycenione, a to oznacza duże zainteresowanie. Efekt? Wystarczyły trzy tygodnie od premiery, brak konfiguratora i oficjalnych cen, a jednak Mazda zebrała ponad dwadzieścia zamówień na CX-80. Oczywiście, klienci wybierają diesla (90% zamówień).

Oczywiście, to nadal wysokie ceny, jednak pamiętajcie, że CX-80 to duży SUV. Może być skonfigurowany tak, by mieć siedem miejsc (2+3+2). Jeśli sobie tego zażyczycie, w wersjach Homura oraz Homera Plus, możecie wybrać opcję układu sześciomiejscowego. Idźmy dalej – jeśli zdecydujecie się na najbogatszą opcję Takimi Plus, będziecie mogli skonfigurować ją tak, by miała sześć miejsc, z dwoma fotelami kapitańskimi zainstalowanymi w drugim rzędzie, które będą przedzielone konsolą środkową. Brzmi ciekawie. Dobrze, czas przejść do polskiego cennika, który został opublikowany trzy tygodnie po premierze.

Ile kosztuje Mazda CX-80 w Polsce? Klienci najczęściej wybierają silnik diesla!

Ile kosztuje Mazda CX-80? Według mnie została dobrze wyceniona

Oczywiście, wszystko zależy od tego, jakie opcje wybierzecie. Startujemy od 280 900 zł za 3,3-litrowego diesla z napędem 4×4 i 8-biegowym automatem. Plug-in jest droższy, bowiem kosztuje 297 900 zł. Oczywiście, mówimy o “bazowych” (o ile tak je mogę nazwać) wersjach wyposażenia. Już w standardzie mamy 20-calowe felgi aluminiowe, szereg systemów bezpieczeństwa, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay i tak dalej i tak dalej. Odsyłam do konfiguratora Mazdy. Tam znajdziecie wszystkie informacje.

3.3 diesel e-SKYACTIV D 254 KM, 4×4, 8-biegów automat Exclusive-Line: 280 900 zł Homura: 308 900 zł Homura Plus: 325 900 zł Takumi: 314 900 zł Takumi Plus: 331 900 zł

2.5 plug-in e-SKYACTIV PHEV 327 KM, 4×4, 8-biegów automat Exclusive-Line: 297 900 zł Homura: 325 900 zł Homura Plus: 342 900 zł Takumi: 331 900 zł Takumi Plus: 348 900 zł



Ile kosztuje Mazda CX-80 w Polsce? Klienci najczęściej wybierają silnik diesla!

Na koniec dodam, że CX-80 jest dostępny w wielu ciekawych kolorach. Możemy wybrać (bez dopłaty) Arctic White, natomiast Jet Black, Deep Crystal Blue, Platinum Quartz, Rhodium White, Machine Grey, Soul Red Crystal, Artisan Red oraz Melting Copper wymagają dopłaty na poziomie 3900 zł. Nowością są dwa ostatnie. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Mazda CX-80 mierzy niemal pięć metrów. Bagażnik oferuje 687 litrów, jeśli złożymy trzeci rząd siedzeń, bądź 258 litrów, jeśli przewozimy siedmiu pasażerów. Ewentualnie, jeśli złożycie drugi i trzeci rząd, uzyskujecie aż 1971 litrów przestrzeni bagażowej! Niezależnie od wersji, Mazda CX-80 może ciągnąć przyczepy o DMC 2,5 t.

Ile kosztuje Mazda CX-80 w Polsce? Klienci najczęściej wybierają silnik diesla!

Sprawdź również nasz artykuł prezentujący Mazdę CX-60. Jest to podobna konstrukcja, która opiera się o platformę Mazda Large Architekturę, jednak jest wyraźnie mniejszym autem niż CX-80, na który zaczynam “chorować”.