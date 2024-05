Dyson CleanTrace jest bez sensu ale Twoja żona to polubi

Żona kazała Ci poodkurzać. Nie lubisz tego, więc udajesz i niezbyt solidnie wykonałeś tą pracę. I wtedy pojawia się funkcja Dyson CleanTrace, która za sprawą AI przedstawia dokładny raport sprzątania. Z jednej strony ciekawa, praktyczna rzecz, z drugiej natomiast czy jest to potrzebne?

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

Sprawa jest bardzo prosta. Popularna marka Dyson zaprezentowała technologię, która za sprawą rozszerzonej rzeczywistości potrafi przedstawić mapę – historię sprzątania. Mam nadzieję, że Dyson się na mnie za to nie obrazi ale bardzo mnie śmieszy to, że wyprodukowali kawałek plastiku, dodali technologię (musisz pobrać aplikację na swój smartfon) i teraz chwalą się, że wiesz czy odkurzyłeś podłogi w danym pomieszczeniu czy nie. Trochę to taki przerost formy nad treścią. Przecież każdy doskonale wie czy odkurzył czy też nie. Ale wiecie, skoro da się zarobić to trzeba wykorzystać moment, prawda? Tym bardziej, że klienci Dyson mają pieniążki, bo sprzęt tej marki do najtańszych nie należy.

Dyson CleanTrace.

Dyson CleanTrace – niby fajna funkcja ale według mnie zbędna

Skok na kasę? Czy ja wiem. Raczej nie. Kto będzie chciał to kupi. Kto nie? Nie kupi. Prosta sprawa. Tak czy inaczej, Dyson CleanTrace jest rozwiązaniem dedykowanym do odkurzacza bezprzewodowego Dyson Gen5Detect. Technologia ta wykorzystuje LiDAR, który znajdziemy w smartfonach marki Apple. Tak, potrzebujesz iPhone 12 Pro, 12 Pro Max lub wyższy model. Kiedy już zdobędziesz wszystkie te elementy, będziesz mógł skorzystać z mapowania pokoju. Finalnie zobaczysz nakładające się ścieżki czyszczenia za pomocą AR. Mają one za zadanie pokazać Ci, gdzie jest już posprzątane, a gdzie wypadałoby jeszcze odkurzyć.

Dyson CleanTrace.

Dyson twierdzi, że często sprzątamy nieefektywnie. Pomijamy różnie miejsca, przez co nie do końca nasze mieszkanie jest czyste. Mało tego, potrafimy wielokrotnie sprzątać te same obszary, ignorując inne miejsca. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie Dyson CleanTrace – oczywiście, jest to pomysł producenta. Trochę mnie to dziwi, bo przecież kupując model Gen5detect Absolute, mamy w zestawie szczotkę z laserem Fluffy Optic, która za sprawą podświetlenia pokazuje nam, że dany obszar wymaga odkurzania. Tak czy inaczej, Dyson CleanTrace będzie dostępny od drugiej połowy czerwca na stronie dyson.pl oraz w stacjonarnych sklepach tej marki. Ten element, który mocujemy na odkurzaczu Gen5Detect waży 104 g i kosztuje 130 zł.