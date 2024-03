Nowy diesel B10 na stacjach. Będzie bardzo ekologiczny!

Od dawna twierdzę, że to nie prąd, a alternatywne paliwa są rozwiązaniem w kwestii ekologii. Niebawem na stacjach paliw pojawi się nowy diesel B10 oraz HVO 100. Co to takiego? Czy będziesz na tym mógł jeździć swoim autem?

Nowy diesel B10 i HVO 100 na stacjach paliw. Czy będziesz mógł je zatankować?

Jakiś czas temu na polskich stacjach paliw pojawiła się nowa benzyna E10. Zastąpiła dotychczasowo oferowaną “95-tkę”. Jak się dowiadujemy, w kwietniu dojdzie do zmiany w kwestii diesla. Fakt, mowa obecnie o naszych sąsiadach z za zachodniej granicy ale niebawem do krajów, w których pojawi się nowy diesel B10 i HVO 100 może również dołączyć Polska. W sumie to całkiem zabawne i ciekawe zarazem, że tuż po wstrzymaniu dopłat do samochodów elektrycznych w Niemczech, tamtejsi klienci przypomnieli sobie o samochodach z silnikiem napędzanym dieslem. Mało tego, teraz czytamy o wprowadzeniu nowego paliwa, które ma większą zawartość substancji organicznych.

Nowy diesel B10 i HVO 100 na stacjach paliw w Niemczech.

Nowy diesel B10 i HVO 100 na stacjach paliw

Niemieccy kierowcy w kwietniu będą mogli tankować nowy typ paliwa. Diesel B10 może kojarzyć się z benzynowym E10. Nic dziwnego. W tym przypadku również mówimy o oleju napędowym, który zawiera 10% zawartości bio diesla. A co to takiego? Chodzi o zawartość tłuszczy – zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, które zostały przekształcone w paliwo za sprawą procesu chemicznego z udziałem alkoholu. Warto jednak przyjrzeć się HVO 100, ponieważ to właśnie ten rodzaj paliwa może okazać się rozwiązaniem o wiele bardziej ekologicznym niż samochody elektryczne.

Czy nowy rodzaj paliwa – B10 i HVO 100 będzie pasował do wszystkich typów silników?

HVO 100 – nowy diesel, który jest ekologiczny?

Może mi się tylko wydaje – przypominam, że to moja prywatna opinia – ale coraz więcej osób nieprzychylnie wypowiada się na temat samochodów elektrycznych. Czy słusznie, czy też nie – niech każdy oceni. Tak czy inaczej, wróćmy do nowego rodzaju paliwa, który może okazać się bardzo ekologiczną alternatywą. HVO 100 jest parafinowym olejem napędowym. Do jego produkcji wykorzystuje się zużyty olej kuchenny, ale i nie tylko. Są to między innymi pozostałości tłuszczów, które przekształcono w paliwo płynne. Ciekawe, prawda?

Nowy diesel B10 i HVO 100 na niemieckich stacjach paliw. Czy każdy zatankuje to paliwo?

Jak tworzone jest to paliwo? Wykorzystuje się w tym celu między innymi wodór. Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że diesel, który powstaje na bazie olejów roślinnych ma podobno aż o 90% zmniejszyć emisję tak znienawidzonego przez europejskich parlamentarzystów CO2 w porównaniu do obecnie sprzedawanego na stacjach paliwa. Ciekawe co teraz? Czy okaże się, że za jakiś czas wszyscy będziemy jeździli dieslami? Nagle okażą się bardzo ekologiczne? Szczerze? Mam taką nadzieję. Tym bardziej, że ADAC śmiało twierdzi, że olej napędowy HVO 100 jest wręcz całkowicie neutralny dla klimatu. Potwierdzeniem są testy przygotowane przez wspomniany niemiecki automobilklub.

Ekologiczny diesel jest już sprzedawany w wielu europejskich krajach

Co prawda dla Niemców będzie to nowość, jednak HVO 100 jest już wykorzystywane w Austrii, Holandii, Skandynawii oraz Włoszech. Czy nowe, ekologiczne paliwo sprawdzi się w praktyce? Miejmy nadzieję, że przede wszystkim, nie będzie droższe niż obecnie sprzedawany diesel, a także nie zniszczy silników naszych samochodów. Może być jednak różnie, gdyż jak dobrze wiemy, benzyna E10 nie nadaje się do wszystkich typów silników. Niestety, zarówno nowy diesel B10 oraz HVO 100 nie spełniają norm DIN EN 590, aczkolwiek mieszczą się w innej normie. Mowa o DIN EN 15940. W praktyce oznacza to nic innego jak to, że dopiero producenci muszą sami przekazać klientom informacje na temat tego czy nowy rodzaj paliwa będzie bezpieczny dla silników.