Walia vs Polska. Gdzie za darmo oglądać decydujący mecz?

Mecz Polska vs Walia zdecyduje o tym, która z drużyn pojedzie na Mistrzostwa Europy 2024. Faworytem spotkania są gospodarze, jednak reprezentacja Polski może liczyć na wsparcie ze strony kibiców mieszkających na Wyspach. Czy ten doping poniesie Biało-Czerwonych? O której początek meczu?

Mecz w Cardiff jedyną szansą na awans

Reprezentacja Polski zmierzy się dziś na wyjeździe z drużyną narodową Walii w ramach finału baraży Mistrzostw Europy rozgrywanych w tym roku w Niemczech. Jest to jedyna i ostatnia szansa, aby któraś z drużyn awansowała na Euro. Faworytem tego spotkania są oczywiście gospodarze, który będą mieli za sobą ponad 30 tysięcy kibiców.

W pierwszym barażowym spotkaniu Walia wygrała z Finlandią 4 do 1, i nie dała swoim rywalom dojść do głosu, pewnie eliminując Finów i pozbawiając ich szans na awans. Polska podobnie postąpiła z Estonią, która jednak jest o wiele słabszą drużyną niż wspomniani rywale Walijczyków. Teraz mecz Walia vs Polska rozstrzygnie kwestię awansu.

Walia vs Polska. Gdzie oglądać mecz za darmo?

Mecz Walia vs Polska z pewnością będzie spotkaniem pełnym emocji, ponieważ jego stawka jest naprawdę wysoka. Michał Probierz zadecydował już, że w kadrze meczowej nie znajdzie się trzech zawodników – Jakub Moder, Paweł Wszołek oraz Paweł Bochniewicz.

Kiedy rozpocznie się spotkanie finału barażów? Pierwszy gwizdek w meczu Walia vs Polska usłyszymy o 20:45 na stadionie w Cardiff. Pojedynek obu drużyn na żywo i za darmo będzie można oglądać w TVP 1, TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

