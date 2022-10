Do sieci trafiły zdjęcia do tej pory nie znanej nam karty graficznej. Mowa o XFX Radeon RX 6700 XL. Co ciekawego oferuje?

W sieci pojawiły się zdjęcia XFX Radeon RX 6700 XL.

Karta, której wcześniej zwykli gracze nie znali, ale doskonali znali ją kopacze kryptowalut. Historia się powtarza, bo przypomnę tylko sytuację z Radeonem RX 6700, który był dostępny tylko dla kopaczy kryptowalut, a później trafił do normalnej sprzedaży i jest dostępny od ręki. Nie wiemy za to jaki los spotka RX 6700 XL, czy będzie również dostępny w sprzedaży. Niemniej w tym przypadku mamy do czynienia z konstrukcją jak wcześniej wspomniałem specjalnie dla kopaczy, która posiada 10 GB pamięci VRAM i bazuje na okrojonym procesorze graficznym Navi 22.

Przyglądając się dostępnym zdjęciom mamy możliwość zerknięcia na naklejkę, która jest umieszczona z tyłu karty graficznej. Mówi nam ona o 10 GB pamięci VRAM w standardzie GDDR6. Dostrzec możemy także mylące oznaczenie, które mówi, ze karta należy do serii Qick, ale tez informację o przynależności do linii SWFT 309. Być może producent nie zwraca uwagi na oznaczenia i wykorzystuje gotowe komponenty. Do zasilania Radeona wykorzystano dwa prawdopodobnie 8-pinowe złącza.

