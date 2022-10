Remake Horizon Zero Dawn na horyzoncie? Sony ma pracować nad odświeżeniem gry

Remake Horizon Zero Dawn jest bardzo realny. Sony rzekomo pracuje nad odświeżeniem gry, jednak nie wiadomo, czy będzie to wspominany remake, czy może remaster. Gra miałaby trafić oczywiście na PlayStation 5.

Remake Horizon Zero Dawn na PS5 w drodze?

Horizon Zero Dawn to jeden z najlepszych tytułów, jaki kiedykolwiek trafił na konsole PlayStation 4. Postapokaliptyczne przygody Aloy po trzech latach od premiery trafiły także na komputery PC. Okazuje się, że wkrótce z gry w nowym wydaniu graficznym będą mogli cieszyć się posiadacze PlayStation 5, ponieważ Sony planuje remaster/remake Horizon Zero Dawn.

Jak podaje raport MP1ST, Japończycy nie tylko planują, co już pracują nad remasterem/ remake Horizon Zero Dawn. 5-letni tytuł miałby być odświeżony pod kątem PlayStation 5. Prawdziwość przecieków potwierdził także serwis VideoGamesChronicles.

Wkrótce otrzymamy remake gry z 2017 roku?

Czego można się spodziewać po nowej wersji gry?

Raporty nie podają jednak konkretnej informacji, czy Sony przygotowuje remaster, czy może remake Horizon Zero Dawn. Gracze z pewnością bardziej ucieszyliby się z remake’u, ponieważ zremasterowany gry nie zawsze wyglądają dobrze – przykład trylogia GTA.

Co zatem miałoby się znaleźć w odnowionym Horizon Zero Dawn? Oczywiście będzie to poprawiona oprawa graficzna stworzona z myślą o najnowszej generacji konsol. Do gry dodane zostaną nowe modele postaci, animacje oraz oświetlenie. Sugeruje się, że deweloper odblokuje także większą ilość klatek na sekundę, a gra z 2017 ma dorównywać graficznie Horizon Frobidden West z 2022 roku.

Zero Dawn ma graficznie przypominać część wydaną w 2022 roku!

Nie ma jednak żadnych pewności, że projekt ten istnieje i kiedy moglibyśmy w niego zagrać.

Źródło: VGC