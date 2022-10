Fallout 76 za darmo! Do kiedy i jak odebrać?

Każdy zainteresowany tematem gier wideo pamięta, jak wyglądała premiera Fallout 76, która miała miejsce 23 października 2018 roku. Produkcji tak zbesztanych uzasadnionymi, negatywnymi opiniami było w ostatnich latach naprawdę niewiele. Smród tamtych wydarzeń ciągnie się za Bethesda Softworks praktycznie do dziś. Czy słusznie? Może jednak twórcy przez prawie cztery lata od premiery gry podołali zadaniu, naprawiając grę do stanu, za który nie zostaną ponownie zalani frustracją graczy? O tym mamy okazję przekonać się na własnej skórze, gdyż Fallout 76 dostępny jest za darmo na portalu Twitch Prime!

Jak odebrać Fallout 76?

Pierwszym warunkiem, który spełnić musimy obligatoryjnie, jest oczywiście aktywna subskrypcja Twitch Prime. Za taką przyjemność zapłacić musimy 10,99zł miesięcznie lub 49zł za cały rok (~4,1zł/miesiąc). Nie muszę chyba mówić, która opcja opłaca się bardziej. Dalej wystarczy już tylko kliknąć „Pobierz grę” w panelu z grą na stronie głównej lub kliknąć w zakładkę „Gry” ciut niżej, tam znaleźć Fallout 76 i pozyskać kod. Aktywować możemy go w Microsoft Store podążając za instrukcją umieszczoną poniżej naszego kodu. Voila! Gra jest już Wasza. Oferta aktualna jest do 1 listopada 2022.

Fallout 76 – jak odebrać?

Co jeszcze ciekawego otrzymujemy w Twitch Prime?

Fallout 76 nie jest jedyną produkcją, którą odbierzemy w ramach subskrypcji Twitch Prime. Do odbioru mamy także grę z kultowego uniwersum Warhammera: „Total War: WARHAMMER 2„. Poza tym do naszej dyspozycji są:

Ponadto, możemy regularnie odbierać bonusową zawartość w wielu znanych grach online, takich jak League of Legends, Apex Legends, Valorant, World of Tanks, PUBG, Pokemon GO, FIFA i wiele więcej.

Co jeszcze z subskrypcją Prime?

Nie należy zapominać, że subskrypcja Twitch Prime, a właściwie Amazon Prime, daje nam więcej benefitów poza zawartością w grach i samymi grami. Otrzymujemy wszak dostęp do całej biblioteki filmów i seriali platformy Amazon Prime Video. Dla wielu z Was także i darmowe dostawy w serwisie Amazon okażą się być bardzo przydatne. Jesteście przekonani? Jeśli tak, to pędźcie po gry, seriale czy czekać na paczkę pod paczkomatem!

Źródło: https://gaming.amazon.com