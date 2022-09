Ceny w App Store pójdą w górę. Także w Polsce!

Jeśli myśleliście, że podwyżki cen nie sięgną sklepów z aplikacjami, to mamy dla was złe wiadomości. Ceny w App Store pójdą w górę. Startowa kwota aplikacji w polskim sklepie Apple będzie teraz wynosić 5,99 PLN, czyli o złotówkę więcej.

Ceny w App Store pójdą w górę!

Apple poinformowało, że ceny w App Store pójdą w górę. Amerykański gigant z Cupertino zapowiadał podwyżki cen w swoim sklepie z aplikacjami i słowa niestety dotrzymał. Co ciekawe, podwyżki cen tyczą się głównie rynków europejskich.

Ceny w App Store ulegną zmianie. Niestety na gorsze!

Zmiany w cenach na rynku europejskim sklepie z aplikacjami Apple podyktowane są słabym kursem euro wobec dolara. Niestety, właśnie z tego powodu ceny w App Store pójdą w górę i zmiany te nie ominą także naszego rodzimego rynku.

Będzie drożej. Cena startowa o złotówkę więcej!

Do tej pory ceny aplikacji w polskim App Store zaczynały się od 4,99 PLN. Była to minimalna kwota, jaką trzeba było zapłacić za jakąkolwiek aplikację. Teraz to się zmieni, ponieważ cena startowa będzie wynosiła 5,99 PLN. Apple postanowiło podnieść cenę podstawową z 0,99 euro (ok. 4,70 zł) do 1,19 euro (ok. 5,63 zł).

Apple tłumaczy zmiany słabym kursem euro względem dolara amerykańskiego.

Ceny w App Store pójdą w górę. Miejmy nadzieje, że podwyżki na tym się skończą, chociaż patrząc na polskie ceny najnowszej serii iPhone 14, które mocno poszły w górę, nie można wykluczać takiego scenariusza.

Opisywane podwyżki cen w sklepie z aplikacjami Apple zostaną wprowadzone w życie 5 października tego roku.

Źródło: Reuters