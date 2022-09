This Girl Does Not Exist jest pierwszym tytułem, który został wygenerowany przez sztuczną inteligencję i pojawił się na platformie Steam. Żeby tego było mało, sztuczna inteligencja wykonała grę samemu w całości.

Kto jest twórcą tego tytułu i na czym gra polega?

Za grę odpowiada studio Cute Pen Games prowadzone przez małżeństwo. W swoim portfolio posiadają do tej pory gry dla dorosłych, które koniec końców były dosyć niskobudżetowymi produkcjami. Najnowsza produkcja jest połączeniem gry logicznej oraz randkowej, w której poprzez rozwiązywanie łamigłówek kompletujemy zdjęcia dziewczyn. Co ciekawe każdy element gry powstał przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji co spowodowało, że twórcy musieli się trochę natrudzić, najbardziej w momencie, w którym chcieli użyć elementy wykonane przez sztuczną inteligencję później w tytule.

Na Steam pojawiła się pierwsza gra wygenerowana przez AI

To jest coś, z czym zmaga się sztuczna inteligencja. Jak generować obrazy tej samej osoby, ale w różnych pozach? Musiałem powtarzać wiele poleceń i próbować wiele razy, aż wyciągnąłem z tego zestaw zdjęć te, które przedstawiałyby „tę samą osobę”

Na Steam pojawiła się pierwsza gra wygenerowana przez AI

Co ciekawe tytuł pomimo tego, że powstał przez sztuczną inteligencję nie budzi zbytnio zainteresowania wśród graczy i sprzedaje się najgorzej ze wszystkich produkcji studia. Do tej pory na platformie zgromadził zaledwie jedną opinię i w dodatku negatywną.

Na Steam pojawiła się pierwsza gra wygenerowana przez AI

Promocja tytułu nie poszła po myśli twórców

Youtuberzy otrzymali w formie klucza dostęp do gry, ale nie byli skłonni do promowania jej na swoich kanałach. Zdarzyło się, że jedna osoba rozpoczęła transmisję na żywo, ale jej odbiór był negatywny ze względu na to, że gra powstała przez sztuczną inteligencję.

Jeden youtuber przeprowadził transmisję na żywo, ale podczas nie ludzie nienawidzili tego… nie gry, ale AI. Pisali na czacie takie rzeczy, jak: „Czuję, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę.”

Gra na platformie Steam – link.

Źródło: GRY-online

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii gry.