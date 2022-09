Apple iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max – cena, szczegóły

Jest i on, gwiazda dzisiejszego Apple Event. Nowe smartfony faktycznie mają mniejsze wcięcie w ekranie. Ale czym jeszcze się cechują? Oto Apple iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max.

Apple iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max – szczegóły.

Oczywiście, wszystko według firmy jest szybsze, lepsze, wydajniejsze, ładniejsze i, co tu dużo pisać, wspaniałe. Czy faktycznie tak jest? Czym cechują się najnowsze smartfony Apple? Sprawdźmy najciekawsze informacje na ten temat.

Przede wszystkim widać dużo mniejszy notch. Nie jest on tak kompaktowy jak na renderach, które przedstawiały przecieki na temat iPhone 14. Najlepsze jest jednak to, że marka ma nazwę dla tego… czegoś. To „dynamic island”. Ktoś miał fantazję nazywając ten mini ekran dynamiczną wyspą. Chociaż w sumie, faktycznie, mają tam się pojawiać między innymi powiadomienia. Czas na ciekawsze informacje i szczegóły na temat iPhone 14 Pro.

Zacznijmy od ekranów. Apple iPhone 14 Pro ma być wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala, natomiast 14 Pro Max będzie posiadał matrycę 6,7-calową. W obu przypadkach mówimy o ekranie OLED ProDisplay, który cechuje się jasnością na poziomie 2000 nitów. Brzmi to świetnie! Oczywiście, nowością jest również szybszy (kto by się spodziewał) procesor A16 Bionic. Co ciekawe, modele iPhone 14 oraz iPhone 14 Ultra będą posiadać poprzedni procesor – A15. Nie jest to absolutnie żadna wada, gdyż nadal cechuje go wysoka wydajność.

Ulepszono również aparaty. Tym razem pojawił się sensor Quad Pixel, który tworzy cztery fotki i łączy je w całość. Czy to oznacza, że nowy iPhone 14 Pro będzie cechował się najlepszym aparatem dostępnym na dzień dzisiejszy w smartfonie? Oglądając Apple Event wygląda na to, że… tak. Grzech nie wspomnieć o zmodyfikowanej lampie błyskowej oraz trybie cinematic mode, który potrafi nagrać materiały wideo w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę.

Apple iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max – ceny

Cenowo… no cóż, tanio nie jest. Ale czy ktokolwiek spodziewał się atrakcyjnych cen tych smartfonów? Wydaje mi się, że nie. Tak czy inaczej, wróćmy do cen. Apple iPhone 14 Pro wyceniono na 999 USD, natomiast model 14 Pro Max to koszt rzędu 1099 USD. Smartfony trafią do sklepów 16 września.