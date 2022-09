Już jutro, 07.09 o godzinie 19:00 rozpocznie się Apple Event. Czy faktycznie czeka nas „odlot”, jeśli chodzi o premiery tej marki? Sprawdźmy obecne informacje o iPhone 14. Jaka będzie cena, jakie znamy szczegóły zarówno o smartfonie, jak i dodatkowych produktach, które powinny pojawić się podczas wydarzenia.

Informacje o iPhone 14. Cena, przecieki, szczegóły, premiera. Apple Event 2022.

Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że jutro odbędzie się nie tylko premiera iPhone 14. Producent ma również zaprezentować najnowsze zegarki: Apple Watch Pro oraz Apple Watch Series 8. Podczas Apple Event ma również pojawić się nowy model słuchawek AirPods 2. Coraz więcej przecieków pojawiających się w sieci sprawiło, że postanowiłem zebrać je w całość. Ciekawe ile z nich okaże się być faktycznie prawdziwymi informacjami. Podobno, jak pisał Karol, Apple Watch Pro ma być dużo większy od modeli SE oraz 8.

Wyk. Id_vova. Informacje o iPhone 14. Cena, przecieki, szczegóły, premiera.

Apple Event 2022 – Far Out. Jakie produkty zostaną pokazane?

Przede wszystkim podczas jutrzejszego wieczoru powinniśmy zobaczyć takie smartfony jak:

Apple iPhone 14

iPhone 14 Plus (podobno nowość z ekranem o przekątnej 6,7 cali)

Apple iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Oprócz tego mają być zaprezentowane takie dodatkowe produkty marki jak:

smartwatch Apple Watch Pro

Apple Watch 8

smartwatch „budżetowy” Apple Watch SE

słuchawki Apple AirPods Pro 2

Informacje o iPhone 14. Cena, przecieki, szczegóły, premiera.

Informacje o iPhone 14. Cena, przecieki, szczegóły, premiera

Przede wszystkim nie mam dobrych wieści dla osób, które planują kupić tańsze warianty. Apple ma zastosować te same procesory co w modelu obecnym – 13 / 13 Pro. To znaczy, absolutnie nie ma co się martwić – te chipsety nadal są bardzo wydajne. Sam posiadam iPhone 12 Pro i zupełnie nie mam żadnego problemu z płynnością działania poszczególnych aplikacji. Ba, wydaje mi się, że takie posunięcie jest całkowicie rozsądne i sprawiedliwe względem osób, które chcą kupić wariant Pro. Obawiam się jednak tego, że np. model iPhone 14 Pro ma mieć mniejszą baterię niż wariant iPhone 14 czy iPhone 14 Plus (z dużym ekranem). Dziwne.

Kolejne analizy przecieków, które prezentował już Karol (sprawdź tekst: przeciek iPhone 14) sugerują, że osoby, które zdecydują się na tańsze modele, nadal będą „patrzeć” na duży notch w górnej części ekranu. Z jednej strony nie przeszkadza, to fakt. Z drugiej jednak, konkurencja już dawno pozbyła się tego wcięcia w ekranie. Tak czy inaczej, notch ma być zastąpiony przez małe wcięcie w modelach iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max.

Informacje o iPhone 14. Cena, przecieki, szczegóły, premiera.

Cena iPhone 14 – tanio już było

Analizując przedstawioną powyżej kartkę ze specyfikacją i informacjami na temat nadchodzących premier możemy mniej – więcej wywnioskować ile będzie kosztował najnowszy iPhone. Bazowy wariant w przeliczeniu na złotówki może być wyceniony na około 4500 zł. Apple iPhone 14 Pro ma kosztować od 6700 zł. Najdroższa opcja – iPhone 14 Pro Max z największym nośnikiem danych to koszt rzędu 9500 zł.

Dziś bazowa „trzynastka” kosztuje 3599 zł za wersję mini i 4199 zł za model z wyświetlaczem 6,1 cala. Z kolei celując w warianty Pro, musimy wydać od 5199 zł za model z ekranem 6,1 cala lub od 5699 zł za wariant Pro Max.

Informacje o iPhone 14. Cena, przecieki, szczegóły, premiera, Apple usunie z iPhone 14 coś, co irytowało wszystkich?

Nowości w Apple Watch

Informacje o iPhone 14 już znamy. To znaczy, przecieki na temat tych modeli – nic potwierdzonego. Czas sprawdzić, co „w trawie piszczy”, jeśli chodzi o pozostałe produkty, które możemy zobaczyć na jutrzejszym Apple Event.

Coś, co interesuje mnie bardziej niż najnowszy smartfon Apple to smartwatch. Trochę zawiodłem się na wyglądzie siódmej generacji. Myślałem, że będzie mocno nawiązywać do designu iPhone, który wrócił do „ostrych krawędzi” wraz z premierą „dwunastki”. Tak się niestety nie stało. Mam nadzieje, że Apple Watch 8 i Apple Watch Pro będą bardziej przypominać wygląd telefonów tej marki.

Wygląd wyglądem, ale według przecieków zegarki smart marki Apple mają być naprawdę ciekawe pod kątem technicznym. Wydaje mi się to być całkiem prawdopodobne, ponieważ „konkurencja nie śpi”. Nowości to przede wszystkim czujnik temperatury ciała. Ma on być bardzo przydatny szczególnie dla kobiet, ponieważ będą mogły monitorować swoje dni płodne. Wiele osób mówiło również o czujnikach, które będą przydatne dla osób chorujących na cukrzycę. Szczegółów nie znam. Sporo jednak „mówi się” o nowych elementach na obudowie smartwatcha. Być może mają usprawnić korzystanie z urządzenia. Podobno model Pro ma być bardzo drogi, ale przy okazji świetnie wykonany. Według przecieków chodzi o materiały takie jak tytan czy szafirowe szkło, które ma zwiększyć odporność zegarka na uszkodzenia mechaniczne.

Informacje o iPhone 14. Cena, przecieki, szczegóły, premiera

Informacje o iPhone 14. Cena, przecieki, szczegóły, premiera – wiadomości na temat Apple AirPods Pro 2

Tu tak naprawdę nic nie wiadomo. Nowe słuchawki douszne marki Apple są ukrywane przed światem znacznie bardziej, niż iPhone 14. A może chodzi o to, że potencjalni klienci nie są aż tak mocno zainteresowani AirPods Pro 2, jak smartfonem i to przez to przecieków jest bardzo mało? Być może. Tak czy inaczej, warto jutro o godzinie 19:00 uruchomić Apple Event, aby zobaczyć co przygotował dla nas amerykański gigant.

Co ciekawe, według wiadomości pojawiających się w sieci, w USA marka Apple ma już 50% rynku smartfonów. Wcale mnie to nie dziwi. Smartfony z Androidem są dobre, ale coraz droższe, dlatego ludzie w przypadku urządzeń premium wolą jednak postawić na Apple. Tym bardziej, że wiele słyszy się o aplikacjach na Android, które chcą nas śledzić.