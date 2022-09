Już jutro, czyli 7 września Apple oficjalnie zaprezentuje swoje nowe smartfony, smartwatche i tablety. Przeciek iPhone 14, który pojawił się w sieci, pokazuje, jak będą wyglądać nadchodzące telefony. Czy będzie miał on odzwierciedlenie w rzeczywistości?

Czego spodziewać się po najnowszych smartfonach Apple?

Wszyscy fani amerykańskiej marki czekają z niecierpliwieniem na jutrzejszy dzień, bo właśnie już jutro Apple pokaże swoje nowe urządzenia podczas konferencji. Jednym z nich będą oczywiście smartfony z serii iPhone. Od kilku miesięcy mówi się o tym, co zaoferuje seria 14. Najczęściej mówi się o tym, że wersje Pro zostaną pozbawione notcha, który zostanie zastąpiony niewielkim wcięciem.

Przeciek iPhone 14 zdradza wygląd modeli! Tego należy się spodziewać!

Przeciek iPhone 14 zdaje się to potwierdzać. W sieci pojawiła się specyfikacja wszystkich smartfonów z nadchodzącej rodziny iPhone’ów. Na kartce możemy zobaczyć nie tylko sam wygląd urządzeń, ale także m.in. ich wielkość, procesor, pojemność baterii i wagę. Co ciekawe, nie ma na nich wcześniej wspomnianego iPhone 14 mini, który miał być jeszcze nieskończonym projektem. Model ten zastąpi wersja Plus.

Przeciek iPhone 14 na kartce zdradza wszelkie szczegóły

Kartka, która znalazła się w sieci, zdradza, czego możemy się spodziewać po serii iPhone 14. W tym roku oferta smartfonów Apple to cztery modele – wersja normalna, 14 Plus, 14 Pro i 14 Pro Max. Najnowszy przeciek iPhone 14 zdaje się potwierdzać wcześniejsze plotki – jedynie wersje Pro będą wyposażone w nowy procesor Apple Bionic A16. W wersji standardowej i Plus znajdziemy układ montowany w zeszłorocznych modelach.

Co ciekawe, wychodzi na to, że to właśnie iPhone 14 Pro będzie posiadał najmniejszą baterię ze wszystkich modeli – 3200 mAh. Zwykła wersja wykorzysta akumulator o pojemności 3279 mAh. 14 Pro Max i 14 Plus będą posiadały bardzo podobne pojemności, bo będzie to odpowiednio 4323 mAh i 4325 mAh. Niemniej jednak wszystkie modele będą oferowały 6 GB pamięci RAM, z czego modele Pro wyposażone zostaną w bardziej wydajną pamięć LPDDR5, a pozostałe dwa w LPDDR4X.

Źródło: WCCFTech