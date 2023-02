iPhone SE 4 gen powstanie? Apple zmienia zdanie jak 3-latek

iPhone SE 4 gen do tej pory jest zagadką i wydaje się, że Apple co miesiąc zmienia swoją decyzję co do tego, czy ten smartfon w ogóle powinien zostać zaprezentowany. Najnowsze informacje mówią, że urządzenie będzie miało swoją premierę i zostanie wyposażony w ekran OLED wykorzystywany w iPhone 14!

Niepewna przyszłość serii

Kiedy Apple po raz pierwszy zaprezentowało model SE, wszyscy mówili, że gigant z Kalifornii zdominuje segment budżetowców. O ile pierwsza generacja sprzedawała się dobrze, to z kolejnymi było już tylko gorzej. iPhone SE prezentował przestarzały design, na który przecież klienci zwracają uwagę. Na nic mocne podzespoły, kiedy szata, zamiast przyciągać odpycha.

Dlatego też sprzedaż iPhone SE 3. generacji była niska i właśnie z tego powodu pojawiały się liczne informacje sugerujące, że Apple zrezygnuje z przedstawienia iPhone SE 4. Mówili o tym najwięksi insiderzy w branży i wydawało się, że to jedyny możliwy ruch. Bo kto chce kupować smartfon w 2023 roku, który swoim wyglądem cofa nas o 10 lat wstecz?

Smartfon sprzedawał się źle, a to głównie przez nieatrakcyjny wygląd. Dlatego też Pojawiały się informacje, że Apple Planuje anulować iPhone SE 4 gen.

iPhone SE 4 gen jednak powstanie? Ma być bardziej nowoczesny

iPhone SE 4 gen jest smartfonem, który może powstać lub nie. Inaczej tego nie da się określić, ponieważ wiele wskazuje na to, że Apple samo nie wie, co chce zrobić z tą serią. Przecieki, które pojawiają się od kilku miesięcy, sugerują, że jeśli iPhone SE 4 rzeczywiście powstanie, to będzie prezentował się jak współczesne smartfony Apple. A to przecież nie było tak oczywiste.

Analityk Ming-Chi Kuo jeszcze kilka tygodni temu podawał, że Apple zdecydowało się zaprzestać prace nad najnowszą generacją “budżetowego” smartfona. Najnowszy raport mówi jednak inaczej. Według Kuo iPhone SE 4 gen ma bazować na konstrukcji iPhone 14, posiadać ekran edge-to-edge, którego przekątna będzie wynosić 6,1-cala. Co więcej, w smartfonie wykorzystany zostanie panel OLED, który zastąpi wyświetlacz LCD!

Seria SE straci również przycisk Home Button. Czytnik linii papilarnych zostanie umieszczony w bocznym przycisku blokady, a urządzenie zyska dobrze znanego wszystkim notcha. Budżetowa seria upodobni się do podstawowego smartfona Apple, ponieważ zyska podwójną kamerę z tyłu. A to nie wszystko, ponieważ najnowsza generacja SE ma być pierwszym iPhonem, w którym zostanie zamontowany autorski chip 5G wykonany w technologii 4 nm!

Ming-Chi Kuo podaje, że prace nad czwartą generacją iPhone SE zostały wznowione. Źródło: Twitter

