Kopał kryptowaluty w szkole. Ta musi zapłacić 76 tys. PLN za prąd

Boom na kryptowaluty przeminął, jednak nie każdy chce się z tym pogodzić. Pracownik urzędu miasta kopał kryptowaluty w jednej ze szkół. Efekt? 76 tys. złotych rachunku za prąd!

Kopał kryptowaluty w pracy

Opłacalność kopania kryptowaluty jest obecnie bardzo niska. Niektórzy jednak się nie poddają i dalej wierzą, że jest to opłacalny biznes. Pracownik miasta Cohasset w stanie Massachusetts w USA kopał kryptowaluty w jednej ze szkół.

Przeczytaj także: Żabson wyjaśniony przez legendarną gwiazdę porno

39-letni Nadeam Nahas ze stanu Massachusetts postanowił wzbogacić się na kryptowalutach i nie stracić na tym ani złotówki. Założył on nielegalną kopalnię kryptowalut w szkole, w pomieszczeniu obok jej kotłowni. W pokoju znaleziono 11 koparek typu ASIC oraz specjalny system wentylacji, który miał zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Jego przekręt został odkryty!

Rachunki za prąd o wartości 75 tys. złotych

Nahas był pracownikiem miasta Cohasset w stanie Massachusetts i postanowił wykorzystać lokalną szkołę do wzbogacenia się na kryptowalutach. Pełnił on funkcję koordynatora ds. ogrzewania i klimatyzacji, a potem był zastępcą dyrektora ds. obiektów budowlanych. Miał więc dostęp do budynków publicznych. W pomieszczeniu znajdującym się obok kotłowni szkoły umieścił 11 koparek kryptowalut. Dokumenty za zakup urządzeń potwierdziły, że farma funkcjonowała od kwietnia 2021 do grudnia 2022 roku.

Nielegalna kopalnia kryptowalut założona w szkole przez byłego pracownika miasta. Fot. Policja w Cohasset Kopał kryptowaluty w szkole. Ta musi zapłacić 76 tys. PLN za rachunek. Fot. Policja w Cohasset

Farmę wykryto podczas rutynowej inspekcji szkoły. Natrafiono na okablowanie, przewody wentylacyjne i ostatecznie na komputery w jednym z pomieszczeń, które nie powinny się tam znajdować. Po konsultacji z przedstawicielem miasta Cohasset okazało się, że jest to nielegalna kopalnia kryptowalut. Policja zidentyfikowała prawdopodobnego właściciela.

Okazał się nim 39-letni Nadeam Nahas, były już pracownik urzędu miasta, który z racji swojej funkcji, miał dostęp do publicznych budynków. Przez kilkanaście miesięcy pracy kopalnia wygenerowała rachunki za prąd o wartości 17 tys. dolarów, co w przeliczeniu daje nam ok. 75 tysięcy złotych. 24 lutego, podczas pierwszej rozprawy, mężczyzna nie przyznał się do zarzutów o wandalizm i kradzież energii. Kolejna zaplanowana została na 17 maja. Nie podano, jaka kara może go czekać.

Źródło: Boston Globe