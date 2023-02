Żabson wyjaśniony przez legendarną gwiazdę porno

Żabson, jeden z najpopularniejszych raperów polskiej sceny muzycznej pochwalił się zdjęciem, na którym pozuje z byłą już gwiazdą filmów dla dorosłych, Mią Khalifą. Wstawiona na Instagrama fotografia miała dość obraźliwy opis, co nie spodobało się kobiecie. Raper został po prostu wyjaśniony, a fotka zniknęła z portalu.

Raper podpisał zdjęcie tekstem swojego utworu, co nie spodobało się kobiecie

28-letni Żabson to jeden z najpopularniejszych artystów rap sceny w Polsce. Na swoich portalach społecznościowych ma milion obserwujących, a jego utwory na YouTubie słuchane są przez dziesiątki milionów słuchaczy. Raper wybrał się na pokaz modowy jednej z marek, na którym znajdowała się także była gwiazda filmów dla dorosłych, Mia Khalifa.

Khalifa została niesamowitą popularność i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd filmów pornograficznych na całym świecie. Wszystko to pomimo tego, że jej kariera trwała tylko kilka miesięcy i to w 2014 roku! Od tamtego czasu kobieta nie działa już w tym biznesie, a obecnie jest infuencerką i modelką, którą na instagramie obserwuje ponad 27 milionów osób. Mia Khalifa podczas zdarzenia zrobiła sobie zdjęcie z polskim raperem, a jego podpis nie spodobał się kobiecie.

Żabson wyjaśniony przez Mię Khalifę

Na Instagramie rapera pojawiło się zdjęcie, na którym widniał on oraz wspomniana była aktorka dla dorosłych. Zdjęcie zostało podpisane “Możesz być moją Sidehoe”. Jest to fragment tekstu najnowszej piosenki Żabsona. Określenie “sidehoe” (z ang.) to wulgarna nazwa na kobietę na boku. To oczywiście nie spodobało się Khalifie, która zdecydowała się na mocną krytykę, co zobaczyło miliony osób obserwujące influencerkę.

Kobiecie nie spodobał się podpis pod zdjęciem rapera, co postanowiła wyjaśnić.

W komentarzu, który widać na zrzucie ekranu udostępnionym na Instagram Stories widać, jak kobieta tłumaczy: “Powiesz im też, jak desperacko prosiłeś mnie o drugie zdjęcie na zewnątrz w lepszym świetle. Wszystko po to, żeby podpisać je w tak obraźliwy sposób? Ruch tak samo kiepski, jak Twoja muzyka. Mimo wszystko pozdrawiam!”.

Po tej całej aferze zdjęcie zniknęło z profilu rapera, jednak jak przyznał, to nie on je usunął, a Instagram. Zapewne było zgłaszane przez setki użytkowników. Żabson opublikował także oświadczenie, w którym przeprosił kobietę i nie chciał jej obrazić, a jedynie użył tekstu ze swojej najnowszej piosenki.

Po całej aferze raper nie tylko udostępnił wideo z przeprosinami, ale również wstawił post, w którym ponownie przeprasza infulencerkę.

Źródło: IG @zabsonziomal/ @miakhalifa