Są takie pomysły wśród marketingowców, które już po pierwszej sekundzie powodują zażenowanie. Ale nie wszystkie! Nie wiem po co PORR przygotowała piosenkę na walentynki, ale w sumie, nie wyszło im to tak źle, jak chociażby jakiś czas temu Amazonowi.

Jest takie trudne słowo – szczególnie dla starszych osób. Mowa o “cringe” czyli w skrócie – zażenowaniu. O ile kiedyś Drutex czy Amazon wywołali swoisty krindż, o tyle PORR wygrał tworząc swego rodzaju viral w sieci – szczególnie na LinkedIn. I fajnie, bo to ciekawa i przede wszystkim pozytywna odmiana na te wszystkie lekko żałosne akcje marketingowe, które nie zapisały się pozytywnie na kartach historii.

PORR, ta firma budowlana przygotowała piosenkę. Posłuchaj!

Pracownicy PORR Polska śpiewają piosenkę. Wykonanie lepsze niż w przypadku wielu “pseudo artystów”

Czy to się może udać? No jasne, że tak! Katarzyna Kurzawska-Fibich oraz Mateusz Gdowski zaśpiewali romantyczny utwór z okazji walentynek. Oczywiście, tekst bardzo mocno nawiązuje do tematów budowlanych, ale przecież nic w tym dziwnego. W końcu są to pracownicy firmy, która na co dzień buduje drogi, mosty i tak dalej. Najważniejsze jest jednak coś, co uratowało honor pomysłodawcy tego marketingowego projektu.

Stąpanie po cienkim lodzie

Nie oszukujmy się. Przygotowanie piosenki, która będzie pozytywnie odebrana przez szerokie grono odbiorców nie należy do najłatwiejszych wyczynów. Musimy przede wszystkim ułożyć słowa i melodię, które wpadają w ucho. Do tego przydałby się teledysk, który ma zaciekawić, a nie odrzucać i powodować zniesmaczenie. Wydaje się być łatwe? Nic bardziej mylnego! Przekonało się o tym wiele firm, o których pisze w jednym z artykułów portal Nowy Marketing. Sam nie rozumiem po co niektórzy garną się do muzyki, skoro nie mają z nią niewiele wspólnego. I wcale nie piszę tu teraz o disco polo, bo i tam można znaleźć artystów, jak chociażby Czadoman.

Dział marketingu firmy PORR Polska wiedział co robi

A raczej, wiedział jakich błędów uniknąć, by nie stać się obiektem drwin, a o to w sieci internetowej nie trudno. Należy więc więc szacunek zarówno za odwagę, jak i za realizację. Jest to bardzo pozytywny i naprawdę… romantyczny (nawet patrząc na słowa typowo… budowlane) utwór zrealizowany z klasą. Serio, tu wszystko gra ze sobą doskonale. Aż sam dziwie się, że to piszę, ale chapeau bas PORR. Zrobiliście to dobrze. Inni niech się uczą!