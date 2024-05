Radisson Blu Resort & Spa w Splicie otwiera sezon plażowy 24

Luksusowe wakacje w Chorwacji? Radisson Blu Resort & Spa w Splicie informuje, że 11 maja otwiera Mistral Beach Club. To, jak sama nazwa mówi, klub plażowy, który jest w pewnym stopniu kwintesencją letniej przyjemności. To właśnie tam można “spotkać” zarówno rozrywkę, jak i kulinarne doznania i pełen relaks. Z resztą, to jeden z najpopularniejszych klubów plażowych w całej Dalmacji. To mówi samo za siebie, prawda?

Klub mieści się bezpośrednio przy adriatyckiej plaży. Można tam więc odpoczywać przy okazji podziwiając np. zachód słońca, czując delikatną morską bryzę oraz słuchać szumu fal. Kusi, prawda? Pewnie, że kusi! Nic dziwnego, ponieważ jest to miejsce w pewnym stopniu uniwersalne. Niezależnie, czy będziesz chciał odpocząć na plaży, tarasie, bądź w jednej z sześciu kabanos na skałach, cisza i natura wokół sprawiają, że klub należący do Radisson Blu Resort & Spa w Splicie jest wybitnym i wyróżniającym się miejscem relaksu.

Mistral Beach Club wygląda świetnie. Możecie to dostrzec na załączonych zdjęciach. Czy jest to miejsce przeznaczone tylko do wyciszenia i relaksu wśród wybitnie pięknego otoczenia? Oczywiście, fani “intensywnej rozrywki” również znajdą coś dla siebie. Mam tu na myśli różnorodne imprezy tematyczne i tak zwany nowoczesny plażowy ambient. Rzecz jasna, już niebawem startują imprezy Timeless, których gwiazdą jest nie kto inny jak legenda – Tom Novy. Oprócz niego będzie można zrelaksować się każdego dnia przy muzyce rezydenta, którą zapewni DJ Jorgos Mitropetros.

Muzyka to jedno, ale przydałoby się zaspokoić również nasze… podniebienia. Chorwacja słynie ze wspaniałej kuchni. Nie inaczej jest w Mistral Beach Club, które “kusi” lekkimi śródziemnomorskimi aromatami. Oczywiście, żeby nie było to zbyt “oczywiste”, pojawiają się nowoczesne niuanse, które tworzy profesjonalna drużyna kucharska z szefem kuchni Marco Nocchettim na czele. Mamy więc lokalne, sezonowe produkty, które przygotowywane są z “nutą” kreatywności. Efektem są wyrafinowane smaki i żywe tradycje Dalmacji.

Na koniec dodam, że szczegóły na temat tego hotelu znajdziecie na stronie Radissonhotels.com. Tam też możecie zarezerwować pokój, bądź apartament. Poznacie również szczegóły spa & wellness, który jest wizytówką tego miejsca. Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii podróże.