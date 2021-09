Jeśli tak będzie wyglądał tablet Google Pixel, to już go zamawiam!

Google posiada w swojej ofercie smartfony Pixel. Okazuje się, że Gigant z Mountain View szykuje się do produkcji tabletów. Firma złożyła patent, który mówi nam o tym, że najnowszy tablet Google Pixel będzie oferował cienkie ramki oraz zaokrąglone rogi. Jak może wyglądać to urządzenie?

Firma składa wnioski patentowe

Firma Google posiada w swojej ofercie wiele urządzeń, jednak większość z nich to urządzenia smart, które pozwalają na stworzenie inteligentnego domu. W swoim portfolio gigant z Mountain View posiada także smartfon i śmiało można powiedzieć, że jest to najpopularniejsze urządzenie producenta. Urządzenie to niesie za sobą wydajność, dobre właściwości fotograficzne i przede wszystkim czysty system Google Android. Teraz oferta amerykańskiej firmy może powiększyć się o kolejne urządzenie mobilne.

Przeczytaj także: Edge na Xbox w końcu pozwoli na korzystanie z Discorda i Google Stadia!

Google dwa lata temu złożyło wniosek patentowy do Japońskiego Biura Patentowego, jednak dopiero teraz wniosek ten został zatwierdzony i opublikowany. Z dokumentów dowiadujemy się, że w planach amerykańskiego giganta jest tablet Google Pixel. Niestety, nie mamy żadnych wiadomości na temat specyfikacji urządzenia i innych szczegółów. To jednak nie jest problemem, ponieważ w sieci pojawiły się pierwsze rendery urządzenia.

Tablet Google Pixel na renderach

Grafik Snoreyn stworzył pierwsze rendery urządzenia, które można określić jako tablet Google Pixel. Grafiki zostały stworzone na podstawie dokumentów patentowych, które prezentują zaokrąglone krawędzie i niesamowicie cienkie krawędzie. Z tyłu urządzenia znalazł się prostokąt, który prawdopodobnie będzie powierzchnią ozdobioną logiem producenta. Być może jest to też miejsce na aparat, jednak umieszczenie go w tym miejscu mogłoby się okazać niezbyt komfortowe dla użytkownika. Zresztą, zobaczcie sami.

Same rendery urządzenia stworzone przez grafika prezentują się bardzo ciekawie i zdecydowanie mogą się podobać. Po grafikach można zobaczyć dużą inspirację najnowszym modelem smartfona Pixel 6. Cienkie ramki wokół wyświetlacza sprawiają, że korzystanie z niego byłoby bardzo przyjemne. Oczywiście na ekranie znalazła się małe oczko kamerki. Patrząc na grafiki trzeba jednak pamiętać, że jest to wyobrażenie twórcy, a nie rzeczywisty wygląd urządzenia. Niemniej jednak jeśli tablet Google Pixel rzeczywiście prezentowałby się tak, jak na renderach, to myślę, że stałby się hitem sprzedażowym.

Źródło: Snoreyn/LetGoDigital