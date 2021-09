Edge na Xbox w końcu pozwoli na korzystanie z Discorda i Google Stadia!

Konsole najnowszej generacji to bardzo wydajne urządzenia, które bez najmniejszych problemów uruchomią najbardziej wymagające tytuł. Niestety, o ile ich wydajność jest w większości przypadków lepsza lub porównywalna z komputerami PC, to ich funkcjonalność jest mocno ograniczona. Microsoft postanowił to zmienić i najnowsza wersja przeglądarki Microsoft Edge na konsole Xbox Series S/X pozwala na rzeczy, które dotąd były niemożliwe.

Nowa wersja przeglądarki Microsoft Edge na konsole Xbox

Microsoft od dawna pracuje nad zwiększeniem funkcjonalności swoich konsol. Wszystko po to, aby granica pomiędzy Xbox’ami a komputerami PC był zdecydowanie mniejsza. Pierwszym i jak się wydaje bardzo kluczowym krokiem w tę stronę jest najnowsza aktualizacja przeglądarki Microsoft Edge na konsole Xbox Series S/X i urządzenia poprzedniej generacji. Przeglądarka oparta na silniku Chromium, pod względem stylistycznym, nie różni się niczym od swojego pecetowego odpowiednika.

Użytkownicy mogą korzystać z pionowych kart czy tworzyć kolekcje stron. Oczywiście przeglądarka Microsoft Edge na konsolach Xbox jest w stanie synchronizować wszelkie ustawienia, zakładki czy historię z przeglądarką, której używamy na naszym komputerze PC. Co więcej, przeglądarka wspiera obsługę myszki i klawiatury, co jest bardzo ważnym aspektem. Teraz pozwala również na o wiele więcej!

Przeglądarka zyskała na funkcjonalność

Najnowsza aktualizacja Microsoft Edge na konsole Xbox nowej i starej generacji zyskała funkcjonalność zbliżającą ją do swojego komputerowego odpowiednika. Na przeglądarce uruchomimy bowiem Google Stadia i zagramy w dedykowane jej tytuły. Jest to duży krok w przód dla Microsoftu. Konsole Xbox Series S/X i One będą umieć coś, czego nie potrafi konkurencja.

To jednak nie wszystko! Od teraz użytkownicy grający na konsolach firmy Microsoft będą mogli korzystać także z przeglądarkowej wersji komunikatora Discord. Nowa przeglądarka zyskuje na funkcjonalność, co na pewno ucieszy każdego użytkownika konsol giganta z Redmond. Przeglądarka w nowej wersji pozwoli m.in. na przesyłanie kart do innego urządzenia i kontynuowanie gry czy zapisywanie tytułów na liście „Zagraj później”.

Żródło: The Verge