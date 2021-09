Zakupy na AliExpress jeszcze prostsze dla Polaków!

Kupowanie produktów na AliExpress jest bardzo popularne w naszym kraju. Nie ma się co dziwić, ponieważ w serwisie można zrobić naprawdę spore zakupy, nie wydając przy tym fortuny. To wkrótce będzie jeszcze łatwiejsze, ponieważ serwis należący do Alibaba Group wprowadza dwie nowe funkcje, które mają pomóc w walce z konkurencją.

AliExpress częstym wyborem Polaków

Serwis AliExpress to takie nasze polskie Allegro, tylko że kilka razy większe. W serwisie należącym do Alibaba Group można znaleźć naprawdę bardzo dużo produktów, które w Polsce kosztują kilka razy więcej. Nic więc dziwnego, że Polacy pokochali ten serwis. Sam właściciel serwisu wydaje się zauważać zainteresowanie portalem wśród obywateli naszego kraju, dlatego też przygotował dla Polaków dwie ciekawe funkcje.

Przeczytaj także: Paczkomaty Allegro już wkrótce zaczną pojawiać się w polskich miastach!

Wprowadzenie nowych funkcji w serwisie AliExpress ma być sposobem na walkę z konkurencją. A ta nie jest słaba, ponieważ w dalszym ciągu najpopularniejszym serwisem sprzedażowym w naszym kraju jest rodzime Allegro. Kilka tygodniu do Polski oficjalnie wszedł Amazon, dlatego też Alibaba Group chce mocno wyróżnić się od swojej konkurencji. Co zatem zyskamy?

Dwie nowe funkcje dla polskich użytkowników

Warto zaznaczyć, że obie nowości będą dostępne jedynie dla urządzeń mobilnych i zostaną wprowadzone wraz z najnowszą aktualizacją dla aplikacji. Pierwszą nowością, jaką AliExpress wprowadza do Polski, jest darmowa dostawa. Ma ona dotyczyć aż 80% wszystkich dostępnych w serwisie produktów. Najważniejsze jest jednak to, że nie będzie trzeba osiągnąć minimalnej wartości zamówienia. Do tej promocji zaliczają się wszystkie kategorie, w tym Dom i Ogród.

Drugą nowością, którą ma w planach wprowadzić Alibaba Group jest nowa strefa z produktami, które można nabyć za bardzo niską kwotę. Mowa tutaj o złotówce lub kwotach do niej zbliżonych. AliExpress szykuje także opcję dostawy łączonej, co ma również zapewnić dostarczenie wszystkich produktów w przeciągu 15 dni. Wygląda więc na to, że serwis jeszcze bardziej zyska na popularności w naszym kraju!